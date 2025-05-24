¡Úµð¿Í¡Û¾®ÎÓÀ¿»Ê¤¬º£µ¨½é¾º³Ê¤Ø¡¡Âç¾ëÂî»°¤¬£²·³¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë¹çÎ®
¡¡µð¿Í¡¦¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¤¬£²£´Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤éº£µ¨½é¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥¥ã¥ó¥×£²·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç³«Ëë¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç£±£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£±³ä£´Ê¬£³ÎÒ¡¢£²ÂÇÅÀ¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦À¾ÉðÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤ËÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç¾ëÂî»°Êá¼ê¤¬Æ±¡¦À¾ÉðÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ç¥¿¥¦¥ó¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë¹çÎ®¡£Âç¾ëÂî¤Ï£±·³¤Ç£²£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£±³ä£´Ê¬£¹ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£µÂÇÅÀ¡££´·î£²£³Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢½Ð¾ì£±£±»î¹ç¡¢£²£³ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤È²÷²»¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£