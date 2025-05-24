»³ºÚºÎ¤ê¤ÇÁøÆñ¤«¡Ä£¸£°Âå¤ÎÃËÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ ¸½¾ì¤ÎÁÜº÷¤ÇÃËÀ1¿Í¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸« ËÌ³¤Æ»¶½ÉôÄ®
ËÌ³¤Æ»¶½Éô·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂì¾åÄ®¤ÎÃËÀ¡Ê82¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï2025Ç¯5·î23Æü¸áÁ°9»þ¤¹¤®¡¢Æ±µï¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ë¡Ö»³ºÚ¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È1¿Í¤Ç¼Ö¤Ç³°½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢23ÆüÍ¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃËÀ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤³¤º¡¢·ÈÂÓ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤âÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é²ÈÂ²¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¼ÔÆÏ¤ÎÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬ÁÜº÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢23Æü¸á¸å10»þ¤¹¤®¡¢¶½ÉôÄ®¶½ÉôÉÕ¶á¤ÇÃËÀ¤Î¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬24Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¤«¤éÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤Î¼Ö¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿ÉÕ¶á¤ÎÁð¤à¤é¤ÇÃËÀ1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£