¥»¥ê¥¨AÇ¯´ÖMVP¤Î¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤ Photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ê¥Ý¥ê¤Î¿·¤¿¤Ê±ÑÍº¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤¬¡¢·àÅª¤Ê°ì·â¤Ç2µ¨¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£ºÇ½ªÀá¥«¥ê¥¢¥êÀï¡¢¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¶ÛÇ÷¤Î°ìÀï¤Ç¡¢²ÚÎï¤Ê¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¡¢¼«¤é¤ÎÌ¾¤òÎò»Ë¤Ë¹ï¤ß¹þ¤ó¤À¡£

¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¥»¥ê¥¨AÂè38Àá¤ò·Þ¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö79¡×¡¢2°Ì¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±¿Ì¿¤ÎºÇ½ªÀá¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë¥«¥ê¥¢¥ê¤ò·Þ¤¨¤¿°ìÀï¤Ï³«»Ï¤«¤é¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¡£

»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï42Ê¬¡£¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¥Ê¥Ã¥Ä¥©¡¼¥é¤¬º¸¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤Ç¼õ¤±¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÃæ±û¤Ø¡£¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥Ç¥£¡¦¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ±¦¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Î¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥¯¥í¥¹¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤¬¹ª¤ß¤ËÂÎ¤òÍÂ¤±¤Æ¼éÈ÷¤ò³°¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥­¥Ã¥¯¤òßÚÎö¡£¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤­»É¤µ¤ë¾×·â¤Î°ì·â¤Ç¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£

¸åÈ¾51Ê¬¤Ë¤Ï¥í¥á¥ë¡¦¥ë¥«¥¯¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤¬2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤âÆ±»þ¹ï¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤¬¾¡¤ÁÅÀ¡Ö82¡×¤Ç2µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£

¤³¤Î·àÅª¤ÊËëÀÚ¤ì¤ò±é½Ð¤·¤¿¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤Ï¡¢º£µ¨¥Ê¥Ý¥ê¤Ç12¥´¡¼¥ë¡¦6¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢Æ²¡¹¤Î¥»¥ê¥¨AÇ¯´ÖMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Î°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Ç¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤È¸Ä¿Í¾Þ¤òÆ±»þ¤Ë¼ê¤Ë¤¹¤ëÍýÁÛÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÃÛ¤­¾å¤²¤¿¡£

Ì¾Ìç¥Ê¥Ý¥ê¤Ç¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤ò¹ï¤ó¤À¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë±Ê±ó¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£