¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤¬¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¤ÇÍ¥¾¡·è¤á¤¿¡ª¡¡Ç¯´ÖMVP¼õ¾Þ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°àú¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ë
¥Ê¥Ý¥ê¤Î¿·¤¿¤Ê±ÑÍº¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤¬¡¢·àÅª¤Ê°ì·â¤Ç2µ¨¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£ºÇ½ªÀá¥«¥ê¥¢¥êÀï¡¢¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¶ÛÇ÷¤Î°ìÀï¤Ç¡¢²ÚÎï¤Ê¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¡¢¼«¤é¤ÎÌ¾¤òÎò»Ë¤Ë¹ï¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¥»¥ê¥¨AÂè38Àá¤ò·Þ¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö79¡×¡¢2°Ì¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±¿Ì¿¤ÎºÇ½ªÀá¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë¥«¥ê¥¢¥ê¤ò·Þ¤¨¤¿°ìÀï¤Ï³«»Ï¤«¤é¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¡£
¸åÈ¾51Ê¬¤Ë¤Ï¥í¥á¥ë¡¦¥ë¥«¥¯¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤¬2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤âÆ±»þ¹ï¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤¬¾¡¤ÁÅÀ¡Ö82¡×¤Ç2µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¤³¤Î·àÅª¤ÊËëÀÚ¤ì¤ò±é½Ð¤·¤¿¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤Ï¡¢º£µ¨¥Ê¥Ý¥ê¤Ç12¥´¡¼¥ë¡¦6¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢Æ²¡¹¤Î¥»¥ê¥¨AÇ¯´ÖMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Î°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Ç¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤È¸Ä¿Í¾Þ¤òÆ±»þ¤Ë¼ê¤Ë¤¹¤ëÍýÁÛÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£
Ì¾Ìç¥Ê¥Ý¥ê¤Ç¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤ò¹ï¤ó¤À¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë±Ê±ó¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ä¤¤¤Ë¤³¤¸³«¤±¤¿¡ª— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 23, 2025
¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë·è¤áÀÚ¤Ã¤¿#¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤ ÃÍÀé¶â¤ÎÀèÀ©¥Ü¥ì¡¼
2µ¨¤Ö¤ê¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È¤Ø
¥Ê¥Ý¥ê¤¬Âç¤¤ÊÀèÀ©¥´¡¼¥ë
¥»¥ê¥¨AÂè38Àá
¥Ê¥Ý¥ê¡ß¥«¥ê¥¢¥ê
#DAZN ¤ÇLIVEÇÛ¿®Ãæ#SerieADAZN pic.twitter.com/kY9DlsnwjB