ÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤ÈUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÄó·È¤ò»Ù»ý¡¡Çã¼ý·×²è¤á¤°¤ê
ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅ´¹ÝÂç¼êUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý·×²è¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÎ¾¼Ò¤ÎÄó·È¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï23Æü¡¢SNS¤Ë¡Ö½ÏÎ¸¤È¸ò¾Ä¤Î·ë²Ì¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë»Ä¤ê¡¢ËÜ¼Ò¤ò¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤ÈUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î·×²èÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢7Ëü¿Í¤Î¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤Ë140²¯¥É¥ë¡Ê¡á¤ª¤è¤½2Ãû±ß¡Ë¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ½Å´¤ÏUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÇã¼ý·×²è¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎCNBC¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Çã¼ý·×²è¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤ÏÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¤´±ÑÃÇ¤Ë¿´¤è¤ê·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¡×¡ÖUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅ´¹Ý¶È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ½Â¤¶ÈÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²è´üÅª¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çã¼ý·×²è¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ»ßÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Àè·î¡¢ºÆ¿³ºº¤òÅö¶É¤Ë»Ø¼¨¤·¡¢Íè·î5Æü¤Þ¤Ç¤ËÇã¼ý¤ÎÀ§Èó¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£