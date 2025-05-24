¡È¥ì¥¹¡É¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¡¢Èà»á¤«¤é¤Î¾×·â¹ðÇò¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÀä¶ç¡Ä¡Öµ¤»ý¤Á°¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
ÃË½÷¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤ËÜ²»¤¬Ë½¤«¤ì¤ë¡¢ABEMA¤Î²á¹ó¤Êº§Á°¹ç½É¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ø¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¡£
5·î20Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¤Î´Ø·¸À¤Ë¿¼¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤à¡ÈËÜ²»¤Î¹ðÇò¡É¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¾×·âÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÂ©¤ò¤Î¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
©AbemaTV,Inc.
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿¿¼Â¤Î¼ÁÌä¡×¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î²óÅú¡Ä»×¤ï¤ºÀä¶«¤·¤¿¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¸òºÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë8ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢²á¹ó¤Ê¹ç½ÉÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¡È°¦¤ò»î¤¹¡ÉßõÎõ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ß¡¢·ëº§»ñ¶â1000Ëü±ß¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹º§Á°¹ç½É¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡£
¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤ËÎëÌÚ¤¨¤ß¡¢¿¹¹áÀ¡¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤ò·Þ¤¨¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤ÎÀ¾Â¼¿¿Æó¤¬¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¾×·â¹ðÇò¤Ë¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤âÀä¶ç¡ª
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢Èà½÷¤Î¼Â²È¤Ëµï¸õÃæ¤ÎÌµ¿¦¡¦¤Ò¤í¤à¤È¸òºÝÃæ¤ÎÇÐÍ¥¡¦¤ß¤º¤Û¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Î¥Ï¥È¥ß¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ß¤º¤Û¤òÃµ¤·¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Ò¤í¤à¤â¤½¤Î¾ì¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¡¢¼«¿È¤ÎÊú¤¨¤ëÌë¤Î±Ä¤ß¤Ç¤Î¿¼¹ï¤ÊÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
©AbemaTV,Inc.
¥Ï¥È¥ß¤ÏÈà½÷¤Î¤µ¤ä¤«¤È¤ÎÆ±À³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ëµ¤»ý¤Á°¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿´¤Î³ëÆ£¤ò¹ðÇò¡£
¤³¤ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎMC¿Ø¤â¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
©AbemaTV,Inc.
ÎëÌÚ¤¨¤ß¤Ï¡Ö¤µ¤ä¤«¤¬»ö¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥È¥ß¤¬Êú¤¨¤ë½Å²Ù¤â·Ú¤¯¤Ê¤ë¡£ÉáÄÌ¤Î¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°ìÊý¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤ò¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¡ÊÊÌ¤ì¤Æ¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¤é¡Ë100Ëü±ß¤Î¥ê¡¼¥Á¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤Î¥«¥Ã¥×¥ë´Ø·¸¤Î¹ÔÊý¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
©AbemaTV,Inc.
¤µ¤é¤Ë¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿¿¼Â¤Î¼ÁÌä¡×¤Ë¤è¤ë¡È¥¯¥é¥¹ÂØ¤¨¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç°ìÌä°ìÅú¤ËÄ©¤à¤Ê¤«¡¢¤µ¤ä¤«¤ËÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ï¥È¥ß¤È¸òºÝÃæ¤â¡¢Â¾¤ÎÃËÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¡£
Èà½÷¤Î¸ý¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¤Ï¤¤¡×¡£¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤µ¤ä¤«¤Î°ì¸À¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÀä¶«¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
©AbemaTV,Inc.