²£ÉÍ¡¦¿¥ÅÄæÆ´õ¡¢»³Íü³Ø±¡¡¦¸ÖÅÄÍÛÀ¸¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬¤¹¤´¤¤¡©Íè½©¥É¥é1¸õÊä¤ÎÎ¾±¦ÏÓ¤¬´ØÅìÂç²ñ¤ÇÌö¿ÊÃæ
¡¡¥»¥ó¥Ð¥Ä¹Ã»Ò±à¤òÀ©¤·¤¿²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Î2Ç¯À¸±¦ÏÓ¡¦¿¥ÅÄæÆ´õ¤¬¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¤Ï¡Ö¹âÂ´Ä¾¥á¥¸¥ã¡¼¡×¤«¡Ä¼êÉé¤¤¤Îº£½©¥É¥é1¸õÊä½ä¤êÆüÊÆ¤¬¹Ë°ú¤
¡¡µî¤ë21Æü¤Î½Õµ¨´ØÅìÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¤Î±ºÏÂ³Ø±¡¡Êºë¶Ì¡ËÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢½é²ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê150¥¥í¥Þ¡¼¥¯¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÈ¬²ó2»àÆóÎÝ¤«¤éÅ¬»þÂÇ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶¯¹ëÁê¼ê¤ËÈ¬²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸ø¼°Àï27Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤½¤Î¿¥ÅÄ¤ÈÊÂ¤Ö¹Ã»Ò±à2Ç¯À¸ºÇÂ®¥¿¥¤¤Î152¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿»³Íü³Ø±¡¤Î194¥»¥ó¥Á±¦ÏÓ¡¦¸ÖÅÄÍÛÀ¸¤â¡¢19Æü¤Î±ÃÌÀ¡Êºë¶Ì¡ËÀï¤Ç3²ó3Ê¬¤Î2¤òÅê¤²¡¢11¸Ä¤Î¥¢¥¦¥ÈÁ´¤Æ¤ò»°¿¶¤ÇÃ¥¤¦°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¡£22Æü¤ÎÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡ËÀï¤ÏÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»³Íü³Ø±¡¤Ï4¶¯¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2¿Í¤ÏÍèÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤Ç¡¢ÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÅê¼ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç²ñ¤ò»ë»¡¤·¤¿¥»µåÃÄ¥¹¥«¥¦¥È¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö²£ÉÍ¤Î¿¥ÅÄ¤ÏÄ¾µå¤ÈÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë²²¤»¤ºÅê¤²¹þ¤á¤ëÅÙ¶»¤ÈÀ©µåÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³ÑÅÙ¤â¤¢¤ê¡¢2Ç¯À¸¤Ç¤âÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¸ÖÅÄ¤ÏÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿Åêµå¤Î³ÑÅÙ¤ÈÄ¾µå¤Î¼Á¤¬¤¤¤¤¡×
¸ÖÅÄÍÛÀ¸¤Ï¥¹¥¿¥ß¥ÊÌÌ¤Ê¤ÉÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤¬¡Ä
¡¡²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤«¡£ÊÌ¤Î¥ÑµåÃÄ¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö187¥»¥ó¥Á¡¢76¥¥í¤Î¿¥ÅÄ¤Ï¤Þ¤ÀÀþ¤¬ºÙ¤¤¡£¤³¤ì¤«¤éËÜµ¤¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤ÆÂÎºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤«¡£¸ÖÅÄ¤Ï¸½ºß3¥¤¥Ë¥ó¥°Á°¸å¤È¤¤¤¦²ó¿ôÀ©¸Â¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ß¥ÊÌÌ¤Ê¤É¤¬Ì¤ÃÎ¿ô¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¿¤Ó¤·¤í¤¬Âç¤¤¤¡£Çû¤ê¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²øÊª¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á°½Ð¤Î¥¹¥«¥¦¥È2¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍèÇ¯¤Î1°Ì¸õÊä¤ÇÂ¾¤Ë¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢MAX154¥¥í¤ÎÀÄ³ØÂç¡¦ÎëÌÚÂÙÀ®¡Ê3Ç¯¡Ë¤¯¤é¤¤¡£¿¥ÅÄ¤È¸ÖÅÄ¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤â£±°Ì¤ÎÌÜ¶Ì¸õÊä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¥×¥í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ïº£¤«¤é2¿Í¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢·òÂç¹âºê¤Î3Ç¯¤Çº£½©¥É¥é1¸õÊä¤ÎÀÐ³À¸µµ¤¤Ï¡¢ÆüËÜµå³¦¤ò·Ð¤º¤ËÄ¾ÀÜ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡