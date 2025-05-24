Íè½µ¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡È¤Î¤Ö¡Éº£ÅÄÈþºù¤Î½Ë¸À¤ÎÏÃ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¡È¿ó¡ÉËÌÂ¼¾¢³¤¤¬¸æÌÈÍ¿Ä®¤Øµ¢¾Ê
¡¡º£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè9½µ¡ÖÀäË¾¤ÎÎÙ¤Ï´õË¾¡×¤¬5·î26Æü¡Á5·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍè½µ¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡Â´¶ÈÀ©ºî¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè9½µ¡ÖÀäË¾¤ÎÎÙ¤Ï´õË¾¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Ä«ÅÄ²È¤Ç¤Ï¤Î¤Ö¤Î½Ë¸À¤ÎÏÃ¤¬¿Ê¤ß¡¢ÁÄÉã¡¦³ø¼¡¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á²ÈÂ²¤¿¤Á¤Ï¶»¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤³¤í¡¢¿ó¤ÏÂ´¶ÈÀ©ºî¤ò»Å¾å¤²¤¿¤é¤Î¤Ö¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤Èºî¶È¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿ó¤ÏÅ°Ìë¤Ç³¨¤òÉÁ¤¾å¤²¤Æ¸æÌÈÍ¿Ä®¤Øµ¢¾Ê¤¹¤ë¤¬¡¢¤Î¤Ö¤Ë·ë¶É»×¤¤¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅìµþ¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡µ¢¤êºÝ¡¢¿ó¤¬Ä«ÅÄ²È¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¼¡Ïº¡ÊÃæÅçÊâ¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍè½µ¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡Â´¶ÈÀ©ºî¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Ä«ÅÄ²È¤Ç¤Ï¤Î¤Ö¤Î½Ë¸À¤ÎÏÃ¤¬¿Ê¤ß¡¢ÁÄÉã¡¦³ø¼¡¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á²ÈÂ²¤¿¤Á¤Ï¶»¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤³¤í¡¢¿ó¤ÏÂ´¶ÈÀ©ºî¤ò»Å¾å¤²¤¿¤é¤Î¤Ö¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤Èºî¶È¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿ó¤ÏÅ°Ìë¤Ç³¨¤òÉÁ¤¾å¤²¤Æ¸æÌÈÍ¿Ä®¤Øµ¢¾Ê¤¹¤ë¤¬¡¢¤Î¤Ö¤Ë·ë¶É»×¤¤¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅìµþ¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡µ¢¤êºÝ¡¢¿ó¤¬Ä«ÅÄ²È¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¼¡Ïº¡ÊÃæÅçÊâ¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£