Âç¸¶Í¥Çµ¡ÈÃÇÈ±¼°¡É·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖºÇ¹â¤Ë¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¼«¤é¥Ï¥µ¥ßÆþ¤ì¥¥¹´é¤â¡Ö¤«¤ß¡¼¤Ã¡ª¡ª¡×
½÷Í¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ¡Ê25¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤ß¤º¤«¤é¤Î¼ê¤Ç¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¥Ï¥µ¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
22Æü¤Ë¤Ï¡ÖÌòºî¤ê¤Î°Ù¤Ë¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¥Ü¥ÖÂç¸¶¤Ç¤¹¡×¤È·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÌó20¥»¥ó¥Á¤Î¡ÈÃÇÈ±¼°¡É¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿È±¤ò¿¶¤êÍð¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥¥¹´é¤â²Ã¤¨¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤«¤ß¡¼¤Ã¡ª¡ª¡×¡Ö½÷¿ÀÍÍ¡×¡ÖºÇ¶¯¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¥Ü¥ÖÂç¸¶¤µ¤ó¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ü¥Ö¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢20cm¤ÎÃÇÈ±¤Ï¾¯¤·¤µ¤Ó¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¥Ó¥¥Ë¿åÃå»Ñ¤ä¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤¿¡£