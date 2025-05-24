ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¡È¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¡É¤Ë¡¡Æ¬¤ò²¿ÅÙ¤â¿¶¤ë»ÅÁð¡Ä½±¤ï¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÀï
¡ÚMLB¡Û¥á¥Ã¥Ä ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£µå¾ì¤Ï»î¹çÁ°¤«¤é¶¯¤¤±«¤È¶¯É÷¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡È¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥Ë¥ó¥°¤ÈÂÐÀï¤·¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é»ß¤á¤¿¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤ÆÅê¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¥Æ¥£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï»î¹çÁ°¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿åÅ©¤¬ÉÕÃå¡£Æ¬¤ò¿¶¤Ã¤Æ¿å¤òÊ§¤¦¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¤·¤¤ê¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë