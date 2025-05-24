¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥Á¥ã¥É¡¦¥¹¥¿¥¨¥ë¥¹¥¡¢¶áÌ¤ÍèSF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥ê¥éー¤òÀ½ºî¤Ø ¨¡ »¦¿ÍÊ¼´ï¤È²½¤·¤¿¥É¥íー¥ó¤«¤éÀ¸¤±ä¤Ó¤í
¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Á¥ã¥É¡¦¥¹¥¿¥¨¥ë¥¹¥´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÀ½ºî²ñ¼Ò87Eleven Entertainment¤¬¡¢¶áÌ¤Íè¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥ê¥éー±Ç²è¡ØSentinel¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÂè1ÃÆ¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¾å»Ê¤Î°Å»¦¤òÌÜ·â¤·¤ÆÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ï«Æ¯¼Ô³¬µé¤ÎÀ°È÷»Î¡£»¦¿ÍÊ¼´ï¤È²½¤·¤¿¥É¥íー¥ó¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¸·¤·¤¤¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤òÆ¨¤²¤Þ¤É¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÁêËÀ¤È¤È¤â¤Ë²á¹ó¤ÊÌë¤òÀ¸¤±ä¤Ó¡¢¿¿¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡£
´ÆÆÄ¡¦¸¶°Æ¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¤Ç»£±Æ´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿J¡¦¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥ä¥ó¡£10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇÍ½¹ðÊÔÊÔ½¸¼Ô¤ä´ë²è¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢ËÜºî¤Ï¼«¤é´ÆÆÄ¤·¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è¤ÎÄ¹ÊÔ²½¤È¤Ê¤ë¡£
µÓËÜ¤Ï¡Ø¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¥Á¥å¥Ñ¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥¸¥çー¡¦¥Ðー¥Ê¥µ¥ó¡õ¥Þー¥«¥¹¡¦¥é¥¤¥ó¥Ïー¥È¡£ËÜºî¤Ï¥·¥êー¥ºÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËºîÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥×¥í¥Ç¥£ー¥µー¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¨¥ë¥¹¥¤È87Eleven¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ä¥ó¥°¡õ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡¢Capstone Studios¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Þー¥¥å¥êー¡õ¥Þー¥¯¡¦¥´ー¥ë¥É¥Ðー¥°¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£À½ºîÁí»Ø´ø¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¡¢Capstone Studios¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ï¥ê¥ó¥°¤È¥íー¥Þ¥ó¡¦¥ô¥£¥¢¥ê¥¹¡£
¥¹¥¿¥¨¥ë¥¹¥¤È¥ä¥ó¤Ï¡¢¡ÖCapstone Studios¤ÈÄó·È¤·¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¶áÌ¤Íè¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¤òÀ½ºî¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¦Æ±¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¿ÍÎà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¶²ÉÝ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ì¤Íè¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¤¬¿·Á¯¤Ê²ò¼á¤òÍ¿¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¡¢¼¡¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£
±Ç²è¡ØSentinel¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ï2025Ç¯½©¤Ë»£±Æ³«»ÏÍ½Äê¡£
Source: