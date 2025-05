マイクロマガジン社は、月刊Webコミック誌「コミックライド」連載中のライドコミックス最新刊を2025年5月29日発売する。■ガチャを回して仲間を増やす 最強の美少女軍団を作り上げろ THE COMIC 12【定価】748円(本体680円+税10%)【著者】漫画:晴野しゅー/原作:ちんくるり/キャラクター原案:イセ川ヤスタカ【発売日】2025年5月29日【サイズ】B6

WEBコミック誌「コミックライド2024年11月号〜2025年4月号」同単話版67話〜72話までを収録。【あらすじ】平八とシスハは二人きりでモンスターからドロップする宝石を厳選するため、宝石狩りを開始した。サプライズプレゼントを贈る相手であるエステルとルーナに気づかれる前に宝石は手に入るのか――!そして、プレゼントを貰ったエステルの反応は――!?■復讐完遂者の人生二周目異世界譚 THE COMIC 9【定価】748円(本体680円+税10%)【著者】漫画:サイトウミチ/原作:御鷹穂積/キャラクター原案:野崎つばた【発売日】2025年5月29日【サイズ】B6WEBコミック誌「コミックライド2024年8月号〜11月号、2025年1月号、3〜5月号」掲載同単話版第57話から第64話までを収録。【あらすじ】各国から英雄たちが集い、英雄連合軍が結成された――その矢先に、アークスバオナがダルトラを襲撃した。次々と王族が討たれる中、永遠の前世での因縁が現れる……。■無能は不要と言われ『時計使い』の僕は職人ギルドから追い出されるも、ダンジョンの深部で真の力に覚醒する THE COMIC 4【定価】748円(本体680円+税10%)【著者】漫画:さらさみさ/原作:桜霧琥珀/キャラクター原案:福きつね【発売日】2025年5月29日【サイズ】B6WEBコミック誌「コミックライド2024年12月号〜2025年4月号」同単話版16話〜20話までを収録。【あらすじ】シクロの目の前に現れた、妹の『賢者』アリス。しかし、その再会は喜ばしいものとならず――。彼女の言動でギルドの中でも奴隷として更にひどい目にあってしまっていたシクロは、アリスと再会しても彼女を受け入れられなかった。その様子を見ていたミストに、シクロ自身の想いを問われ…。■毎日家に来るギャルが距離感ゼロでも優しくない THE COMIC 2【定価】748円(本体680円+税10%)【著者】漫画:くろニャン/原作:らいと/キャラクター原案:柚月ひむか【発売日】2025年5月29日【サイズ】B6WEBコミック誌「コミックライドアドバンス2024年10月号〜2025年5月号」同単話版7話〜12話までを収録。【あらすじ】褐色ギャルの霧崎麻衣佳は学校のサボりがち。そんな彼女が太一と出会ってからちゃんと登校するように。しかも不破同様、家にもおしかけて来るようになり太一の気がまったく休まらない。新たなギャルが参戦した太一の明日はどっちだ!?凶暴、理不尽、体も心も我儘で、距離感ゼロなギャルとのダイエットラブコメ!!