¸ÝÅ«Ââ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä³ÚÉè¤¬³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¡ÀèÀ¸¤Î²ò·èºö¤Ï¡©¡ãÉô³èÆ°¤Î»×¤¤½Ð¡¡¸åÊÔ¡ä¡ÚÎ¾¼ê¤ËÃË»ù Vol.74¡Û
¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡¤Ï¤Ê¤¦¤µ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤ÎËµ¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¸ÝÅ«Ââ¤Î¥Ø¥ë¥×¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤Î¸åÈ¾¤Ç¤¹¡ª
ÀèÀ¸¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÝÅ«Ââ¡£
Í§¤À¤Á¤âÍ¶¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
ÁáÂ®¡¢±éÁÕ³Ú´ï¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
ÀèÀ¸¤Ë¹¥¤¤Ê³Ú´ï¤òÁª¤Ù¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ï¤á¤ëÁ°¤Ï¶â´É³Ú´ï¡Ê¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ä¥Û¥ë¥ó¡Ë¤Ê¤É¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¤ÈÍ§¤À¤Á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¶â´É³Ú´ï¤Ï¤Þ¤º²»¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¿áÁÕ³Ú¥¯¥é¥Ö¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤ÏÎý½¬»þ´Ö¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇËÜÈÖ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Îý½¬»þ´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÃ¡¤±¤Ð²»¤¬½Ð¤ëÌÚ¶×¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤¡¤¤¤è¤¤¤èÎý½¬¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¸ÝÅ«Ââ¤ÎÎý½¬¤¬½µ1¤ÇÊü²Ý¸å¤Ë¤¢¤ê»ä¤ÈÍ§¤À¤Á¤â¤½¤ÎÆü¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢»ä¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä
³ÚÉè¤¬³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥º¥¤»öÂÖ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï»°¶Ê¤ò¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¤Ç·«¤êÊÖ¤·±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¶Ê¤À¤±¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤¯¤éÎý½¬¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤¦µ²±ÎÏ¤Î¥¥ã¥Ñ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤«Á´¤¯³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£
Í§¤À¤Á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÍ§¤À¤Á¤âÁ´Éô³Ð¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¾Ð
ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¹¤Ç¤ËÁ´ÂÎÎý½¬¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤½ê¤ÏñÙ¤·ñÙ¤·±éÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¥º¥¤¡£¥Ø¥ë¥×¤Ê¤Î¤Ë¥Ø¥ë¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦»×¤¤¡¢ÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÀ¸¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡Ø¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤À³ÚÉè¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤ÆÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤¿¤Á¤ÏÇï»ÒÈ´¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£»×¤¦¤È¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÀèÀ¸¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·ë¶É¡¢¶Ê¤Î°ìÉô¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞËÜÈÖÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª±¢¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤á¤²¤º¤ËÂ´¶È¤Þ¤Ç¸ÝÅ«Ââ¤Î¥Ø¥ë¥×¤ÏËèÇ¯Â³¤±¤Æ¡¢Æ´¤ì¤Î¶â´É³Ú´ï¤â¤¤¤¯¤Ä¤«±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸Ä¿ÍÅª¤Ë1ÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ½é¤Ë±éÁÕ¤·¤¿ÌÚ¶×¤Ç¤¹¾Ð¡Ë
¸ÝÅ«Ââ¤Î¥Ø¥ë¥×¤ÏÃæ¡¹·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¡ª
(¤Ï¤Ê¤¦¤µ)
º£²ó¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤ÎËµ¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¸ÝÅ«Ââ¤Î¥Ø¥ë¥×¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤Î¸åÈ¾¤Ç¤¹¡ª
ÀèÀ¸¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÝÅ«Ââ¡£
Í§¤À¤Á¤âÍ¶¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
ÁáÂ®¡¢±éÁÕ³Ú´ï¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
ÀèÀ¸¤Ë¹¥¤¤Ê³Ú´ï¤òÁª¤Ù¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ï¤á¤ëÁ°¤Ï¶â´É³Ú´ï¡Ê¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ä¥Û¥ë¥ó¡Ë¤Ê¤É¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¤ÈÍ§¤À¤Á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Îý½¬»þ´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÃ¡¤±¤Ð²»¤¬½Ð¤ëÌÚ¶×¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤¡¤¤¤è¤¤¤èÎý½¬¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¸ÝÅ«Ââ¤ÎÎý½¬¤¬½µ1¤ÇÊü²Ý¸å¤Ë¤¢¤ê»ä¤ÈÍ§¤À¤Á¤â¤½¤ÎÆü¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢»ä¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä
³ÚÉè¤¬³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥º¥¤»öÂÖ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï»°¶Ê¤ò¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¤Ç·«¤êÊÖ¤·±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¶Ê¤À¤±¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤¯¤éÎý½¬¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤¦µ²±ÎÏ¤Î¥¥ã¥Ñ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤«Á´¤¯³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£
Í§¤À¤Á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÍ§¤À¤Á¤âÁ´Éô³Ð¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¾Ð
ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¹¤Ç¤ËÁ´ÂÎÎý½¬¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤½ê¤ÏñÙ¤·ñÙ¤·±éÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¥º¥¤¡£¥Ø¥ë¥×¤Ê¤Î¤Ë¥Ø¥ë¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦»×¤¤¡¢ÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÀ¸¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡Ø¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤À³ÚÉè¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤ÆÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤¿¤Á¤ÏÇï»ÒÈ´¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£»×¤¦¤È¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÀèÀ¸¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·ë¶É¡¢¶Ê¤Î°ìÉô¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞËÜÈÖÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª±¢¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤á¤²¤º¤ËÂ´¶È¤Þ¤Ç¸ÝÅ«Ââ¤Î¥Ø¥ë¥×¤ÏËèÇ¯Â³¤±¤Æ¡¢Æ´¤ì¤Î¶â´É³Ú´ï¤â¤¤¤¯¤Ä¤«±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸Ä¿ÍÅª¤Ë1ÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ½é¤Ë±éÁÕ¤·¤¿ÌÚ¶×¤Ç¤¹¾Ð¡Ë
¸ÝÅ«Ââ¤Î¥Ø¥ë¥×¤ÏÃæ¡¹·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¡ª
(¤Ï¤Ê¤¦¤µ)