ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÇÀÖÂôÂç¿Ã¡ÖG7Ç°Æ¬¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ò¤á¤°¤ëÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î3²óÌÜ¤Î¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ï¡¢¡ÖÁ°²ó°Ê¾å¤ËÎ¨Ä¾¤«¤ÄÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï3²óÌÜ¤Î¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨µÄ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö°ìÏ¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò²þ¤á¤Æ¶¯¤¯¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢6·î¤ÎG7¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÇÆüÊÆ¤Î¼óÇ¾¤¬²ñÃÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ´ü¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¸ò¾ÄÃ´Åö¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¹ç°Õ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë