¡Ö²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÊì¿Æ¤ËÃí°Õ¤µ¤ìÅÜ¤ê¡×¡Ä32ºÐÃË¡ÖÂáÊáÄ¾¸å¤ÎÎä¤¿¤¤»ëÀþ¡×ÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë°Ç
¡Ö·Ù»¡¤¬Î©¤Áµî¤é¤Ê¤¤ã»¦¤¹¤¾¡ª¡×
¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡¢¤³¤¦¶«¤Ó¼þ°Ï¤Î·Ù»¡´±¤ò°Ò³Å¤·¤¿¡½¡½¡£
£µ·î20Æü¤ËÀéÍÕ¸©·ÙÁÜºº°ì²Ý¤Ï¡¢´Æ¶Ø¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ¥¶¶»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¡¦ÏÂÅÄ´º»ÎÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£ÏÂÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Æ±ÆüÄ«¤«¤éÆ±µï¤¹¤ëÊì¿Æ¡Ê59¡Ë¤ÈËå¡Ê27¡Ë¤ò¿Í¼Á¤Ë¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤ê¡£¼è¤ê°Ï¤àÁÜºº°÷¤òÂçÀ¼¤Ç°Ò³Å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÏÂÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÈÆ±µï¤¹¤ë·»¤«¤é¡ØÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤ÆÉô²°¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢20Æü¤ÎÄ«£¶»þÈ¾²á¤®¤Ç¤¹¡£ÏÂÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊñÃú¤ò»ý¤Á¡¢£·¾ö¤Û¤É¤ÎÉô²°¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï·Ù»¡¤ÎÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ëÀâÆÀ¤Ë¤â±þ¤¸¤º¡Ø¡ÊÊì¿Æ¤äËå¤ò¡Ë»¦¤¹¤¾¡ª¡Ù¤ÈÂ©´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó£·»þ´Ö¸å¤Î¸á¸å£±»þÈ¾¤ËÅê¹ß¡£¡Ø¹ß»²¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÉô²°¤ò½Ð¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤ÈÅôÌý¤¬¤Þ¤«¤ì¤¿·ÁÀ×¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡ÖµÕ¥®¥ì¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÏÂÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î°ì²È¤¬¸½¾ì¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï£³¡Á£´Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡£¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¤Î°õ¾Ý¤ÏÇö¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÊì¿Æ¤ÈËå¤¬½Ð¤«¤±¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿½»Ì±¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÏÂÅÄÍÆµ¿¼Ô¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï³§Ìµ¡£»Å»ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÂÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¡Ø¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÊì¿Æ¤ËÃí°Õ¤µ¤ìÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤¿¤«¤é¡Ù¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²´Ö¤Ç¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ËÜ»ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÏÂáÊáÄ¾¸å¤Î£µ·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÏÂÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÎÁ÷¸¡¤ò»£±Æ¡£´¶¾ð¤Î¾Ã¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢Îä¤¿¤¤»ëÀþ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¸µ¿ÀÆàÀî¸©·Ù·º»ö¤ÇÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤¬¡¢ÏÂÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î¿´¤Î°Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÊì¿Æ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤Ë¤Ä¤«¤º²È¤Ç¥´¥í¥´¥í¤¹¤ë30Âå¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ì¤ÐÃí°Õ¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍÆµ¿¼Ô¤¬Ìµ¿¦¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢°ì²È¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê¤â·è¤·¤ÆÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤â¡¢²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤ë¤³¤È¤ËÝµ¶þ¤·¤¿¿´¤Î°Ç¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤ÎÈó¤òÊì¿Æ¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ìµÕ¥®¥ì¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÎÈÈ¹Ô¤ÏÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉÔËþ¤¬²ÈÂ²¤Ç¤Ê¤¯³°Éô¤Ë¸þ¤±¤Ð¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¬¥Ä¥é¤¤¤Î¤Ï¼Ò²ñ¤Î¤»¤¤¤À¡Ù¤È¿È¾¡¼ê¤ÊÅÜ¤ê¤Ë¶î¤é¤ìÌµº¹ÊÌ¤Î»¦½ý»ö·ï¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤Ï°ì»þÅª¤ËÈòÆñ¡£¶áÎÙ¤Î¸ø±à¤Ê¤É¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£