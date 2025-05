シューティングゲーム「オーバーウォッチ」の開発に携わる労働者約200人が、ビデオゲーム業界で続くレイオフ等から身を守るため、「オーバーウォッチ・ゲームメーカーズ・ギルド」という組合を結成しました。Overwatch Game Developers Secure Union Recognition with Communications Workers of America | Communications Workers of America

https://cwa-union.org/news/releases/overwatch-game-developers-secure-union-recognition-communications-workers-americaNearly 200 Overwatch developers at Blizzard form a new union: The Overwatch Gamemakers Guild | PC Gamerhttps://www.pcgamer.com/gaming-industry/nearly-200-overwatch-developers-at-blizzard-form-a-new-union-the-overwatch-gamemakers-guild/組合には、オーバーウォッチを開発するBlizzard Entertainmentや親会社であるActivision Blizzardなどから、オーバーウォッチに携わる約200名のゲーム開発者が加入しました。加入したのは、デザイン、制作、エンジニアリング、アート、サウンド、品質保証など、あらゆる分野の担当者です。組合結成の背景には、テクノロジー業界で相次ぐレイオフがあります。ゲーム業界だけに限定しても、ゲームスタジオを多数抱えるMetaの一部門「Oculus Studios」で従業員数十名がレイオフされたほか、「Destiny 2」を開発したBungieでは約220人が職を失い、EAでは約350人が組織再編のため解雇されています。また、当のActivision Blizzardも、親会社Microsoftの意向によりしばしばレイオフが実施されています。こうしたレイオフから従業員を守るため、加えて勤務体系や労働条件に意見するために結成されたのがオーバーウォッチ・ゲームメーカーズ・ギルドです。この組合は全米通信労働組合の下で結成され、Microsoftにも承認されたとのことです。シニアアナリストであり、組合の委員会メンバーでもあるフォスター・エルメンドルフ氏は、「世界中のビデオゲーム業界では、レイオフ、残業、劣悪な労働条件が長らく続いてきました。私と同僚たちは、業界をより良くするための組織化に向けた組合活動に参加できることを大変うれしく思っています。労働者が自ら組織化し、グループとして努力することで、私たちの職場だけでなく、ゲーム業界全体を改善するイニシアチブを提示することができます」と述べました。なお、全米通信労働組合の下には、Blizzard Entertainmentが開発する「World of Warcraft」の組合も存在します。ゲーム「WoW」開発メンバー500人以上が労働組合「World of Warcraft Gamemakers Guild」結成を発表 - GIGAZINEテクノロジー業界では、Amazonのように組合結成を妨害する企業もありますが、Microsoftはこうした動きに比較的寛容だと、テクノロジー系メディアのPC Gamerは指摘しています。実際、MicrosoftはActivision Blizzardを買収する直前に、「買収が完了しても労働組合が結成されることに干渉しない」との協定を全米通信労働組合と結んでいます。MicrosoftはActivision Blizzardのほか、傘下に収めるゼニマックスやベセスダの組合結成にも反対しませんでした。FalloutやSkyrimの開発元「ベセスダ」の従業員が労働組合を結成、Microsoft傘下のゲームスタジオで初の全従業員を対象とした労働組合 - GIGAZINE全米通信労働組合によると、上記の不干渉協定が成立して以来、Microsoftのスタジオから2600人以上が全米通信労働組合の組合に加入したそうです。なお、MicrosoftがActivision Blizzardを買収したことについて、アメリカの連邦取引委員会(FTC)が2023年に仮差し止め命令を申し立て、地方裁判所に棄却され控訴していたのですが、2025年5月になって新たに、控訴裁判所が棄却を支持したと伝えられています。FTCは依然として異議を申し立てています。