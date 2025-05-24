¡Ö¤ª¤ä¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤ë»þ¤À¤±¥à¥¥à¥¡×°¦Ç¤¬¸«¤»¤¿¡È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥Ü¥Ç¥£¡É
¡¡²Ä°¦¤¤Ç¤¬¡¢Âç¹¥Êª¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¤±Í½ÁÛ³°¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¼Ì¿¿¤¬X¤Ç360Ëü·ï¤ÎÉ½¼¨¡¢17Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎÂç¥Ð¥º¥ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥à¥¥à¥¡ª
¡¡Ç¤Î¡Ö¤Û¤¿¤Æ¤¯¤ó¡×¡Ê@hotanyan¡Ë¤ÎÀ®Ä¹¤ò»ô¤¤¼ç¤¬¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆóËÜÂ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤«¡¢¤Û¤¿¤Æ¤¯¤ó¤Î¾åÈ¾¿È¤À¤±¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤°¤é¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¸«¤¨¤ë
¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¹Æ¤Ï»ô¤¤¼ç¤Î¡Ö¤ª¤ä¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤ë»þ¤À¤±¥à¥¥à¥¤¹¤®¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤¤»þ¿¬Èø¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤·¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¾åÈ¾¿È¤Ï¥à¥¥à¥¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤Õ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËX¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤¬¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¹¤®¤ÆÎÏ¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÎË¹¶Ú¤È»°³Ñ¶Ú¡¢¸åÇØ¶Ú¤¬¥à¥Ã¥¥à¥¤À¤ï¡×¤Ê¤É¤Î¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÌæ¾Ï¤Ë¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤Í¦¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¡¢¤Û¤¿¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¡Á¡¡ÄÞ¡¢Î©¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤ó¡×¡Ö¥à¥¥à¥´¶¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥à¥¥à¥¡ª
¡¡Ç¤Î¡Ö¤Û¤¿¤Æ¤¯¤ó¡×¡Ê@hotanyan¡Ë¤ÎÀ®Ä¹¤ò»ô¤¤¼ç¤¬¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆóËÜÂ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤«¡¢¤Û¤¿¤Æ¤¯¤ó¤Î¾åÈ¾¿È¤À¤±¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤°¤é¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¸«¤¨¤ë
¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¹Æ¤Ï»ô¤¤¼ç¤Î¡Ö¤ª¤ä¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤ë»þ¤À¤±¥à¥¥à¥¤¹¤®¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËX¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤¬¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¹¤®¤ÆÎÏ¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÎË¹¶Ú¤È»°³Ñ¶Ú¡¢¸åÇØ¶Ú¤¬¥à¥Ã¥¥à¥¤À¤ï¡×¤Ê¤É¤Î¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÌæ¾Ï¤Ë¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤Í¦¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¡¢¤Û¤¿¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¡Á¡¡ÄÞ¡¢Î©¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤ó¡×¡Ö¥à¥¥à¥´¶¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£