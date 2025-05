スタイリスト 亘つぐみ手掛ける新ブランド「TOKYO WEEKLY JOURNAL」がデビュー　代官山でポップアップ開催

バロックジャパンリミテッドが、スタイリスト 亘つぐみがディレクターを務める新ブランド「トウキョウ ウィークリー ジャーナル(TOKYO WEEKLY JOURNAL)」を本格始動し、6月3日にオンラインストアで販売をスタートする。販売開始に先立ち、代官山フォレストにポップアップショップを出店する。期間は5月24日から26日までの3日間。

【画像をもっと見る】

トウキョウ ウィークリー ジャーナルは、「GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN ―自分らしく、もっと楽しく―」をコンセプトに、30〜50代の女性をターゲットにしたアイテムを展開。ファーストコレクションではTシャツ、シャツ、スカート、ショーツなど約35型をラインナップする。価格帯は1〜3万円。

ブランドのお披露目となるポップアップでは、タレントのYOU、グラフィックアーティスト YOSHIROTTEN、デザイナー 丹野真人とのコラボレーションTシャツをそれぞれ2型ずつ、全6型展開。亘自身がセレクトした韓国ブランドのアイテムや、ヴィンテージ、コスメ・雑貨なども用意する。

■TOKYO WEEKLY JOURNAL POP UP STORE

会期:2025年5月24日(土)〜5月26日(月)

時間:11:00〜20:00

場所 : 代官山フォレスト

所在地:東京都渋谷区代官山20番23号代官山フォレストゲート2F イベントスペース

ポップアップ展開ブランド

■ Shop in shop

HEDY

legend of vintage

TW

■ Goods

themorejude

SALONDEJU

NICE WEATHER

LOVE OLD FOREST

■ Cosme

Another Schedule

BOUTIJOUR Product

UNKIND HOME

WILLOW

■ Interior

SAYTOCHE(展示のみ)