¸åÇÚ¤Ë¤Ï¹âµé¾ÆÆù¤ò¡È3·åËü±ß¡É¤ª¤´¤ê¡¢¡ÖÀèÇÚ¤Î»Ø¼¨¤ÏÀäÂÐ¡×¤ÇÇ¯¾å¥¦¥±¤âÈ´·²¡ÄÃæÆü¡¦Í°°æ½¨¾Ï¡Ê38¡Ë¤¬Á´Êý°Ì¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¡ÈÇ¼ÆÀ¡É¤Î¥ï¥±
¡¡5·î14Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç6²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿ÃæÆü¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦Í°°æ½¨¾ÏÅê¼ê¡Ê38¡Ë¡£»Ë¾å5¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë½êÂ°4µåÃÄ¤Ç¤Î2·å¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌîµå¶µ¼¼¤ò³«¤¯¤¿¤Ó¤ËÍ°°æ¤ò¸Æ¤Ö¡Ö²£ÉÍ¹â¹»¤ÎÂçÀèÇÚ¡×¤Ë¤â¥¥Ã¥Á¥ê°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡À¾Éð¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢³ÚÅ·¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯¤ËÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¡£²£ÉÍ¹â»þÂå¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¹¥Åê¼ê¤â¡¢¥×¥íÀ¸³è21Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃË½÷´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½µ´©»ï¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢16Ç¯¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¤¸ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô°é¤Á¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦²¡ÀÚ¤â¤¨¡Ê45¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢°ìÃË°ì½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤Î¤¬Å¾µ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½êÂÓ¤ò»ý¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¸½ÌòÄÌ»»164¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿
ºÙÀîÀ®Ìé¤Ë¤´ÃÚÁö¤·¤¿¶â³Û¤Ï¡Ö3·å¡ÊËü¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¡×
¡¡¸åÇÚ¤ÎÌÌÅÝ¸«¤ÎÎÉ¤µ¤Ïº£¤äµå³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¡£
¡Ö¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤«¤é¹âµé¾ÆÆù¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤Ê¤É¤Î¿©»ö¤òÔú¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¿©´Á¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºÙÀîÀ®Ìé³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤Ë¤´ÃÚÁö¤·¤¿¶â³Û¤Ï¡Ø3·å¡ÊËü¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ù¤È¹ðÇò¤·¤¿¤³¤È¤â¡£Ã±¿ÈÉëÇ¤¤ÇÌ¾¸Å²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸åÇÚ¤òÍ¶¤¤¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸åÇÚ¤«¤é¤Î¿ÍË¾¤âÆÆ¤¯¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤Î¸òºÝ¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢·è¤·¤Æ°Î¤Ö¤é¤Ê¤¤¡£µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿14Æü¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Ï¡¢ÊÂ¤ó¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿¸åÇÚ¤Î¾åÎÓÀ¿ÃÎ³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¡Ø¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¤Î»þ¤Ë±ç¸î¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡Ù¤È¥¤¥¸¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
²£ÉÍ¹â¹»¤Î¡È¤¢¤ÎÂçÀèÇÚ¡É¤âÍ°°æ¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê
¡¡¤½¤ó¤ÊÍ°°æ¡¢¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¸åÇÚ¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ö²£ÉÍ¹â¤Î6Ç¯ÀèÇÚ¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¾¾ºäÂçÊå»á¡Ê44¡Ë¤â¡¢Í°°æ¤¬Âç¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¤Ë¾¾ºä»á¤¬»²²Ã¤¹¤ëÌîµå¶µ¼¼¤Ë¤Ï¡¢Í°°æ¤¬¡ÈÁêËÀ¡É¤È¤·¤Æ¾¤´¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡²£ÉÍ¹â»þÂå¤Ë¤Ï¡È¾¾ºäÆóÀ¤¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿Í°°æ¡£ºòÇ¯12·î¡¢À¾Åìµþ»Ô¤ÎÁá°ðÅÄÂçÅìÉú¸«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤Ë¾¾ºä»á¤¬»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Ì¾¸Å²°¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¡¢¾¾ºä»á¤ÈÆ±Ç¯Âå¤Îµå³¦OB¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤ò»ØÆ³¤·¤¿¡£
¡Ö²£ÉÍ¹âOB¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ÌòÅê¼ê¤ÏÍ°°æ¤¯¤é¤¤¡£¾¾ºä»á¤Ï¡ØÂÎ¤¬Æ°¤¯ÎÉ¤¤¤ª¼êËÜ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤¿¤äÍ°°æ¤Ï¡ØÀèÇÚ¤Î»Ø¼¨¤ÏÀäÂÐ¡Ù¤È¤¤¤¦»ÑÀª¡£Î§µ·¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾¾ºä»á¤Î¿´¤òÏÉ¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È´Ø·¸¼Ô¤â¸ì¤ë¡£
¡ÖÍ°°æÅê¼ê¤Ï¥È¡¼¥¯¤Ï·è¤·¤Æ¾å¼ê¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ò¶¡ÌÜÀþ¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤«¤é¤â¹¥É¾¡£¸½Ìò¤òÂà¤¤¤Æ¤â»Å»ö¤Ï°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤¢¤é¤æ¤ëÊýÌÌ¤Î¿´¤ò¼Í»ß¤á¤ëÀ©µåÎÏ¤â¤Þ¤¿°ìÎ®¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯5·î29Æü¹æ¡Ë