»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤ÎÊ¹¤Êý¡£3°Ì¤Ï¡Ö¥á¥â¤ò¤È¤ë¡×¡£2°Ì¤Ï¡Ö¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤¹¡×¡£¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤Ï¡©
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡ÖÉ¬»à¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤âÄù¤áÀÚ¤ê¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×Æ±Î½¤Ï¼¡¡¹¤È»Å»ö¤òÊÒÉÕ¤±¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¾å»Ê¤Ë¤â¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¤È¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤òÈ¯¿®¤¹¤ëTikTok¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬20Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë»þÂå¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¡¡»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ë¤Ã¤·¡¼¼ÒÄ¹¡×¤³¤ÈÀ¾¸¶Î¼»á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ÖÄ¶Í¥½¨¤Ê¿Í¤¬Èë¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Î¥³¥Ä¡×¤òËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÎÓÂóÇÏ¡Ë
ÏÃ¤òÊ¹¤¯»þ¤ËÂçÀÚ¤Ê5¤Ä¤Î¤³¤È
ÂÐÌÌ¤Ç¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯ºÝ¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ººÇ½é¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤È¿¿ÀµÌÌ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆºÂ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤¦¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂÐ·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë½éÂÐÌÌ¤Î¼è°úÀè¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤¹»þ¤Ï¡¢¾¯¤·ÂÎ¤ò¼Ð¤á¤Ë¸þ¤±¤ÆºÂ¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢±Ä¶È¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤È¤¢¤ëÄøÅÙµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¡¢¼Ð¤á45ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Î³ÑÅÙ¤ÇºÂ¤ë¤³¤È¤Ç»ëÀþ¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë°Ò°µ´¶¤òÍ¿¤¨¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤Ã¤¹¤°¤«¤é¼Ð¤á¤Ë¸þ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î»ëÀþ¤òÄ¾ÀÜ¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¤ËºÂ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤¬¡Ö¼Â¤ÏÀÎ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤È¤¡¢Á°¤Ë¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤ÆÊ¹¤¯»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»°ÅÀÌÜ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¥á¥â¤ò¼è¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÇ¯ÇÛ¤ÎÊý¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤ÎÊý¡¹¤ÈÏÃ¤¹ºÝ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¡¼¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤ÈÁêÄÈ¤òÂÇ¤Á¤Ä¤Ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢50Âå¤ä60Âå¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢»æ¤Î¥á¥âÄ¢¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥á¥â¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¥á¥â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ÍÅÀÌÜ¤Ï¡¢¼è°úÀè¤Ç¤ªÃã¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤È²ñÏÃ¤ÎºÇÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ªÃã¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ì¸ÀÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î²ñ¼Ò¤Î¡ÖÊý¡¹¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤ò¼¨¤¹¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¼è°úÀè¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þÊÕ¤Î²ñ¼Ò¤Î¤³¤¦¤·¤¿ÇÛÎ¸¤¬Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î¸ÞÅÀÌÜ¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¾¦ÃÌ¤ä²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤ËÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Öº´Æ£ÉôÄ¹¡¢ËÜÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º´Æ£ÉôÄ¹¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç±Ä¶ÈÉô¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÎÂÐÌÌÎÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤äÁÛ¤¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢
¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤«¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´¶¼Õ¤ä´¶Æ°¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¸°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¤¬¡¢»ä¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂÐÌÌ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¸Þ¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¿¿ÀµÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Ð¤á¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤ÇÏÂ¤é¤²¤¿Ê·°Ïµ¤¤òºî¤ë
¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯»þ¤Ë¤Ï¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¶½Ì£¤ò¼¨¤¹
£ÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¥á¥â¤ò¼è¤Ã¤Æ´Ø¿´¤ò¼¨¤¹
¤¤ªÃã¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¤é´¶¼Õ¤Î°ì¸À¤òÅº¤¨¤ë
¥¼«Ê¬¤ÎÁÇÄ¾¤Ê´¶¾ð¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë
¤³¤ì¤é¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë»þÂå¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¡¡»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢À¾¸¶Î¼»á¤¬ÆÃÊÌ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë