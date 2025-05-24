¿åÂ²´Û¤Ç¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤¬¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é...¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎàÀµÂÎá¤Ë2.7Ëü¿ÍÁûÁ³
¿åÂ²´Û¤Ë¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡½¡½¡£
¾×·âÅª¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯4·î28Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îmiki¡Ê¡÷hayatosan714¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²°³°¤Î¿åÁåÁ°¤Ç´ó¤êÅº¤¦2¤Ä¤ÎÇØÃæ¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¡£
¤®¤å¤Ã¤È¿È¤ò´ó¤»¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÃç¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¤À¤±¤É¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢ÊÒÊý¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ......¡©
miki¤µ¤ó¤Ï²èÁü¤È¶¦¤Ë¤³¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥È¥É¸«¤Æ¤ë¥é¥Ö¥é¥Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤¤¤ë¤Ê¡Á¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¥È¥É¤À¤Ã¤¿¡£
°ËÀª¥·¡¼¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥å¥é¥¹¡×
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢±¦Â¦¤Ë¤¤¤ë¤Î¡¢¥È¥É¤À¤Ã¤¿¡ª
¡Ö¥È¥É¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¿åÁå¤ò2¿Í¡Ê1¿Í¤È1Æ¬¡©¡Ë¤ÇÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²¿¤È¤â¥·¥å¡¼¥ë¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¤Þ¤º4·î30Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Îmiki¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥È¥É¤À¤Ã¤¿¡×
miki¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï4·î23Æü¡¢¡Ö°ËÀªÉ×ÉØ´ä¤Õ¤ì¤¢¤¤¿åÂ²´Û °ËÀª¥·¡¼¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¡Ê»°½Å¸©°ËÀª»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥È¥É¡¡¤ª¿©»ö¥¿¥¤¥à¡×Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£
¿¦°÷¤µ¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ±´Û¤Î¥ª¥¹¤Î¥È¥É¡¢JJ¤¯¤ó¡Ê¸½¡¦¹Ý¢ã¤³¤¦¢ä¤¯¤ó¡Ë¤À¡£
Èà¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ±´Û¤Î¥È¥É¡¦¾®Å´¤¯¤ó¤ÎÂ©»Ò¡£
¾®Å´¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦miki¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À6ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®Å´¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¡¤È¡¢¸å¤í»Ñ¤ò¸«¤Æ¤·¤ß¤¸¤ß»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ô°é°÷¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤â¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Êmiki¤µ¤ó¡Ë
miki¤µ¤ó¤¬¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤¿¥é¥Ö¥é¥Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢X¾å¤Ç2Ëü7000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê23ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢
¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥È¥É¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤¨¤¨¼Ì¿¿¤ä¡×
¡Ö¥È¥É¤µ¤ó 12Æ¬¿È¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¡×
¡Ö»ä¤â¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¥È¥É¤ËÊú¤¤Ä¤¤¿¤¤¡Á¡¡¤é¤Ö¤é¤Ö¤Ç¥¦¥é¥ä¥Þ¡×
¡Ö¥È¥É¡¼¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Þ¤À¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤è¤ê¤Ç¤«¤½¤¦......¤Ã¡×
¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï5·î23Æü¡¢°ËÀª¥·¡¼¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿Í¥¤·¤¤À³Ê
º£²ó¡¢»ô°é°÷¤µ¤ó¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÀª¥·¡¼¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿Í¥¤·¤¤À³Ê¤ÎÃË¤Î»Ò¡£
miki¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤¿23Æü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏJJ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¤½¤ì¤ÏàÍÄÌ¾á¤Ç¡¢2025Ç¯5·î5Æü¤Ë¡Ö¹Ý¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
Æ±´Û¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ë¤è¤ë¤ÈÉã¡¦¾®Å´¤¯¤ó¤¬·òºß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ª¥¹¤Î¥È¥É¤¿¤Á¤ÏÌ»Æþ¤ê¤ÇÁ´¹ñ¤Î¿åÂ²´Û¤ËÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î´Û¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È°ËÀª¥·¡¼¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤¨¤ÆÀµ¼°¤ÊÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤·¤«¤·2Ç¯Á°¤Ë¾®Å´¤¯¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢·»¤ÎJ¤¯¤ó¤â¤¹¤Ç¤ËÌ»Æþ¤ê¤Ç¤ª°ú¤Ã±Û¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»Ä¤Ã¤¿JJ¤¯¤ó¤¬°ËÀª¥·¡¼¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤Î¥ª¥¹¥È¥É¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÙÀµ¼°¤ÊÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Éã¤òÄ¶¤¨¤ë¥È¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡½¡½¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢àÅ´á¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤à¹Ýá¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊJJ¤¯¤ó¡¢²þ¤á¹Ý¤¯¤ó¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¿åÁå¤Î³°¤Ç»ô°é°÷¤µ¤ó¤È²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÇØÈæ¤Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¹Ý¤¯¤ó¤¬Âç¿Í¤·¤¤¤Î¤Ç¤³¤ÎÇØÈæ¤Ù¤Î»þ¤Ë¤è¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Êú¤Ãå¤¤¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë
¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤ÆÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ê¤ó¤À......¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹Ý¤¯¤ó¤ÏÂÎ½ÅÌó450¥¥í¡¢ÂÎÄ¹Ìó2.5¥á¡¼¥È¥ë¡£¿¦°÷¤µ¤ó¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹ÅÓÃæ¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¾®Å´¤¯¤ó¤Ï
ÂÎ½Å1¥È¥ó°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÈ¾Ê¬¤Û¤É¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¹Ý¤¯¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎàÇØÈæ¤Ùá¤Ï¡¢1Æü2²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥È¥É¤Î¤ª¿©»ö¥¿¥¤¥àÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢È¯¾ð´ü¤ä¹Ý¤¯¤ó¤Îµ¤Ê¬¤¬¸þ¤«¤º¥×¡¼¥ë¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¡£