º´Æ£Íõ»Ò¡¢ÀéÍÕ¸©¹á¼è»Ô¤ÇÉ×¤Î¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¿æÈÓ¤Ï°æ¸Í¿å¡Ö²Æ¤ÏÎä¤¿¤¯¤ÆÅß¤Ï²¹¤«¤¤¡×¼«Á³¤È¶á¤¤Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·
¡¡ÄêÇ¯¤¬¶á¤Å¤¯¤ÈÆ¬¤Ë¥Á¥é¤Ä¤¯¡ÖÅÄ¼ËÊë¤é¤·¡×¡½¡½¡£¿Í¤â»Å»ö¤â°ì¶Ë½¸Ãæ¤¹¤ëÅìµþ¤òÎ¥¤ì¤¿½÷Í¥¤¿¤Á¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ÇÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª
¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥¤¥ó¥É¥¢¤Ç¡¢ ¡È¥¶¡¦ÅÔ²ñ¤Ã»Ò¡É ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¾Ð¤¦º´Æ£Íõ»Ò¡Ê47¡Ë¤¬ÀéÍÕ¸©¹á¼è»Ô¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤Î¤Ï2007Ç¯¡£·ëº§¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¥ÇÏ´Ø·¸¤Î¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¶¥ÁöÇÏ¤Î°úÂà¸å¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬µÁÍý¤ÎÊì¤Ç¡¢¾èÇÏ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤Î¼ç¿Í¤Ç¤¹¡×
¡¡½Ð²ñ¤¤¤«¤é·ëº§¤Þ¤Ç¤Ï1Ç¯¤Û¤É¡£É×¤Î²È¶È¤Î¤¿¤á¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö°Ü½»Åö½é¤Ï¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£À¸¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤é¡Ø½¸ÀÑ¾ì¤Þ¤Ç¡¢Êâ¤¤¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ï¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£2¿Í¤Î²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤Ï¿åÆ»¤¬¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°æ¸Í¤ò·¡¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï¡¢¿å¤ò¤¯¤ß¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÅÅµ¤Âå¤À¤±¤Ç¤¹¤·¡¢²Æ¤Ï¤¹¤´¤¯Îä¤¿¤¯¤ÆÅß¤Ï²¹¤«¤¯¡¢¤´ÈÓ¤Î¿æ¤¾å¤¬¤ê¤â°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¸½ºß¡¢º´Æ£¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤ÇÌó30Æ¬¤ÎÇÏ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ö±¹¼Ë¤ÎÁÝ½ü¤ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÁ÷·Þ¤Ê¤É¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼Ö¤ò2»þ´Ö¤Û¤É±¿Å¾¤·¤ÆÅÔÆâ¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÅÏ¤Ã¤ÆÅÔÆâ¤ËÆþ¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»Å»ö¤ËÎ×¤á¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÏ¤äÆ°Êª¡¢¼«Á³¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿´¶¤ÎÊÑ²½¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤ä¼Á¡¢ÎÌ¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Î´Ä¶¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢½¼¼Â¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Î»ä¤Ï¡¢¤è¤¯¤â°¤¯¤â´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ê¤¿¤¤¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤È¤¦¤¢¤¤¤³
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¢1993Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¹ÌºîÊü´þÃÏ¤Ë¡¢¿ô¼ïÎà¤ÎËÒÁð¤Î¼ï¤ò¼¬¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯°é¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÇÏ¤Î¤ª¤ä¤ÄÄøÅÙ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×