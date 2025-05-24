Íç¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï·òºßŽ¢¤ªÉ÷Ï¤·ãÀï¶èŽ£¤Î³¹¤Î"¼ÂÂÖ"
¹â¤µ115m¤Î¥¿¥ï¡¼¥Û¡¼¥ëÁ¥ËÙ¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤ä±Ç²è´Û¡¢·ëº§¼°¾ì¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤¬Æþ¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
º£²ó¤¦¤í¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¤ªÉ÷Ï¤·ãÀï¶è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÁ¥ËÙ¤À¡£ÍÌ¾¤ÊÁ¬Åò¤ä·ò¹¯¥é¥ó¥É¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Íç¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À·òºß¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢½»¤ß¿´ÃÏ¤ÏÈ´·²¤È»×¤ï¤ì¤ë³¹¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÄê¤á¡¢¼ÂºÝ¤ËÊâ¤¡¢½»¤à¿Í¤ÎÀ¼¤È¡¢³Æ¼ï¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤Æ¥ê¥Ý¡¼¥È¡£ÄêÈÖ¤Î¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡Ö½»¤à¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤³¹¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¤¤í¤¤¤í³Ú¤·¤¤¡Ö¥¿¥ï¡¼¥Û¡¼¥ëÁ¥ËÙ¡×
¤è¤½¼Ô¤Î»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Á¥ËÙ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¿¥ï¡¼¤Î³¹¤Ç¤¢¤ë¡£
±ØÁ°¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë¹â¤µ115m¤ÎÁ¥ËÙ¥¿¥ï¡¼¡ÊÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÁ¥ËÙ4-1-1¡¿Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¥¿¥ï¡¼¥Û¡¼¥ëÁ¥ËÙ¡×¡Ë¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤Ï103m¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é³¹¤ò°ìË¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¹â¤µ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£
Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤À¤ÈÄº¾å¤Þ¤Ç¤¬333m¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥Ç¥Ã¥¤Ï250m¡£Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ÏÄº¾å¤¬634m¤Ç¡¢Å·Ë¾²óÏ¤Ï450m¡£¹â¤¹¤®¤ë¡£
¤½¤½¤êÎ©¤ÄÁ¥ËÙ¥¿¥ï¡¼¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¸Ë¾Âæ¤È¤·¤Æ¤ÏÅÔÆâ3°Ì¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ï¹Á¶è¼Ç¸ø±à¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ÏËÏÅÄ¶è²¡¾å¤Ë¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ì¤À¤±¹â¤¤¤Î¤ÇÂ¾¤Î³¹¤ä¶è¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÏÁë¤«¤é¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤À¡×¤È¼«Ëý¤¹¤ëÃæÌî¶èÌ±¤ÎÍ§¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¹â¤¹¤®¤ë¥¿¥ï¡¼¤Ï¤½¤Î³¹¤À¤±¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬115m¤ÎÁ¥ËÙ¥¿¥ï¡¼¤ÏÁ¥ËÙ¤Î¤â¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó°ÛÏÀ¤â¤¢¤í¤¦¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸²½»ÜÀß¤ÎÃæ¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¿·½ÉÀþ¤ÎÁ¥ËÙ±Ø¡Ê¹¾¸ÍÀî¶èÁ¥ËÙ3-6-1¡Ë¤ò½Ð¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¡¢Á¥ËÙ¥¿¥ï¡¼¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¡£µðÂç¤Ê¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ËµðÂç¤Ê¤í¤¦¤½¤¯¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¿¥ï¡¼¤ò´Þ¤à¥¿¥ï¡¼¥Û¡¼¥ëÁ¥ËÙ¤Ï1999Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¤À¡£
¥±¡¼¥¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤ä±Ç²è´Û¡¢Å¸¼¨¥Û¡¼¥ë¤äÃó¼Ö¾ì¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢·ëº§¼°¾ì¡¢½ñÅ¹¤Ê¤É¤ÎÌ±´Ö»ÜÀß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»º¶È¿¶¶½¥»¥ó¥¿¡¼¤äÅìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤È¤¤¤Ã¤¿¸øÅª»ÜÀß¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
7³¬¤Î¡Ö¥µ¥í¥ó¡¦¥É¡¦¥µ¥í¥ó¡×¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤¬380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤À¡£Ê¿Æü¤ÎÃë´Ö¤ËË¬¤ì¤¿¡£
40¶á¤¯¤¢¤ëÀÊ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Û¤ÜËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤óÃæ±û¤Ë¤¢¤ëÀÊ¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁëºÝ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥ì¥¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡¤³¤³¤Ï7³¬¤À¤·¡¢º£Æü¤ÏÅ·µ¤¤â¤¤¤¤¡¢ÁëºÝ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤µ¤¾¤«¤·Ä¯¤á¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥¤¤µ¤ó¤Î´é¤ò¥Á¥é¥ê¤È¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡¢Èà¤ÏÌÜ¤À¤±¤Çð÷¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤ÈÁëºÝ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼Â¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡£²Á³Ê¤Ï¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤À¤¬¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¾åµé¤À¡£
´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥ª¥à¥ì¥Ä¥«¥ì¡¼¡Ê1050±ßÀÇ¹þ¡Ë¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£Àè¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¡¢¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È½ÅÎÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¤È»×¤Ã¤ÆÌÃ¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¥Î¥ê¥¿¥±¡×¤ÎE.P.N.S¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¡£
»È¤ï¤ì¤ë¥«¥È¥é¥ê¡¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¥Î¥ê¥¿¥±¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥ª¥à¥ì¥Ä¥«¥ì¡¼¡Ê1050±ßÀÇ¹þ¡Ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¿¿¤óÃæ¤ò²£¤ËÀÚ¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤Ë¥ª¥à¥ì¥Ä¤¬¹¤¬¤ë¡£¶Ë¾å¤Î¥ª¥à¥ì¥Ä¥«¥ì¡¼¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Á¥ËÙ¥¿¥ï¡¼¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤«¤é¸«¤¨¤ë¤â¤Î
µ¤»ý¤Á¤è¤¯¿©»ö¤ò½ª¤¨¡¢ÁáÂ®Å¸Ë¾Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¡Ö¥µ¥í¥ó¡¦¥É¡¦¥µ¥í¥ó¡×¤Î¤¢¤ë7³¬¤¬¥Û¡¼¥ë¤ÎºÇ¾å³¬¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¥¿¥ï¡¼¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤äÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤ÏÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÌµÎÁ¤À¡£
Å¸Ë¾Âæ¹Ô¤¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿Æþ¤ê¸ý¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
»Í³ÑÃì¤Î¥¿¥ï¡¼¤ÎÃæ¤òÅ¸Ë¾Âæ¤Î¤¢¤ë103m¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¡£Å¸Ë¾Âæ¤Ï360¡î¤Î¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï²÷À²¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê±ó¤¯¤Þ¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ËÌÀ¾Êý¸þ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Î»Ñ¤â¤¢¤ë¡£
Á¥ËÙ¥¿¥ï¡¼¤«¤é¸«¤¨¤ëÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Þ¤¿Á¥ËÙ¥¿¥ï¡¼¤Î¤¹¤°ËÌÂ¦¤ËÂç¤¤Ê¶õ¤ÃÏ¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï2031Ç¯¤Ë¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤Î¶èÄ£¼Ë¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¯¤ë·×²è¤À¡£¶è¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÌó9600Ö¤Ç¤¹¡£¸½Ä£¼Ë¤ÎÏ·µà²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÜÅ¾¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾õ¤Î·×²è¤Ç¤ÏÃÏ¾å21³¬¤Ç¡¢±ä¾²ÌÌÀÑÌó6Ëü1400Ö¤Î¿·Ä£¼Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¤ÊºÒ³²¤¬µ¯¤¤Æ¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Ãæ´ÖÁØÌÈ¿Ì¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢ËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¸½Ä£¼Ë¤ÏÃÛ60Ç¯¤ò²á¤®¡¢¤«¤Ê¤êÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡Ö¸½Ä£¼Ë¤ÏÅìµþ23¶è¤ÇÍ£°ì±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤Ä£¼Ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ÜÅ¾¾ì½ê¤Ï±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
ÉßÃÏÌÌÀÑÌó9600Ö¤Î¿·Ä£¼Ë·×²èÃÏ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ã´Åö¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á¥ËÙ¤Ï¹¾¸ÍÀî¶è¤Î¤Û¤ÜÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£¹ÓÀî¤È¹¾¸ÍÀî¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¹¾¸ÍÀî¶è¤ÏÆîËÌ¤ËÄ¹¤¤·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶è¤ÎÆîÃ¼¤ÏÅìµþÏÑ¤Ç¡¢¤³¤³¤ÎËä¤áÎ©¤Æ¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤ÏÆî¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸½Ä£¼Ë¤Î¤¢¤ëÃæ±û1ÃúÌÜ¤¬¡¢ÃÏÍýÅª¤Ë¤â¿Í¸ýÊ¬ÉÛÅª¤Ë¤â¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÃæ±û¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÃæ¿´¤¬¤â¤Ã¤ÈÆî¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¿·Ä£¼Ë¤Î·úÀßÃÏ¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸ÅÃÏ¿Þ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÁ¥ËÙÉÕ¶á¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤À¤é¤±¤Ç¡¢¿Í¸ý¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
º¸¤Î¸ÅÃÏ¿Þ¤ÎÀÖ¤¤½½»ú¤¬Á¥ËÙ¤À¡£¼þ¤ê¤Ï¡Ö¿åÅÄ¡×¤ÎÊ¸»ú¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ÖÇÀ¶È´Ä¶µ»½Ñ¸¦µæ½ê¡×Îò»ËÅªÇÀ¶È´Ä¶±ÜÍ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤è¤ê¡Ë
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤ªÉ÷Ï¤·ãÀï¶è¤âÊÄÅ¹¤¬Áê¼¡¤°
¤µ¤Æ¡¢»ë³¦¤òÅ¸Ë¾Âæ¤«¤é¤ÎÉ÷·Ê¤ËÌá¤¹¡£
¥¿¥ï¡¼¤ÎËÌÀ¾Êý¸þ¤Ë¡¢¤Ý¤Ã¤«¤ê¤È¶õ¤ÃÏ¤¬¸«¤¨¤ë¡Ê¹¾¸ÍÀî¶èÁ¥ËÙ1-2-1¡Ë¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¡ÖÅ·Á³²¹Àô Åìµþ·ò¹¯¥é¥ó¥É ¤Þ¤Í¤¤ÎÅò¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÂçÍá¾ì¤äÏªÅ·É÷Ï¤¡¢¥µ¥¦¥Ê¤«¤é¡¢¥¨¥¹¥Æ¤ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡¢¥«¥é¥ª¥±»ÜÀß¤Ê¤É¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ªÉ÷Ï¤¹¥¤¤ÎÀ»ÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯9·î¤Ë¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÊÄ´Û¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶õ¤ÃÏ¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥³¡¼¥Ê¥ó¤¬¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
À×ÃÏ¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥Ê¥ó¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤é¤·¤¤¡£³¹¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤Í¤¤ÎÅò¤¬ÊÄ´Û¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢º£ÅÙ¤Ï²¿¤¬Íè¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÌó9400Ö¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¤Í¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ç¤â·ú¤Ä¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ±½¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤µ¡£¥³¡¼¥Ê¥ó¤À¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¡£Á¥ËÙ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³¹¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×
¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥Ê¥ó¹¾¸ÍÀîÁ¥ËÙÅ¹¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Î¹©»ö¸½¾ì¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÖÄá¤ÎÅò¡×¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê
¤Þ¤Í¤¤ÎÅò°Ê³°¤Ë¤âÁ¥ËÙ±Ø³¦·¨¤Ë¤ÏÁ¬Åò¤¬Â¿¤¤¡£
ÅÔÆâºÇ¸Å¡¢250Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤Ã¤¿Á¬Åò¡Ö¤¢¤±¤Ü¤ÎÅò¡×¤ÏÀË¤·¤¯¤â2024Ç¯12·î¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖÄá¤ÎÅò¡Ê¹¾¸ÍÀî¶èÁ¥ËÙ2-11-16¡Ë¡×¤Ï·òºß¤À¡£¤³¤Á¤é¤âÁÏ¶È¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¤¹¤´¤¤¡£
Äá¤ÎÅò¤ÏÅ·Á³¹õÅò²¹Àô¤ÇÏªÅ·É÷Ï¤¤ä¥µ¥¦¥Ê¤â´°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£15»þÈ¾¤«¤é24»þ¤Þ¤Ç¤Î±Ä¶È¤À¡£ÄêµÙÆü¤ÏËè½µ¿åÍËÆü¡£Ê¿Æü¤ÎÃë3»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë½½¿ôÌ¾¤ÎÁ¬Åò¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Äá¤ÎÅò¡¢³«Å¹Á°¤«¤é½¸¤Þ¤ëÃÏ°è¤ÎÁ¬Åò¥Õ¥¡¥ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¥Ð¥¿¤µ¤ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ª·»¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö²¶¤ÏÁ¥ËÙ¤Î¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢»Å»ö¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¯¤è¤¯Íè¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£»Å»ö¤Ï¤Í¡¢°û¿©¶È¡£¤â¤Ã¤ÈºÙ¤«¤¯¸À¤¦¤È¡¢µû»Ô¾ì¤Î»ÅÆþ¤ì¤À¤Í¡£ÁáÄ«¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¡¢Ãë²á¤®¤Ë¤Ï½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢3»þÁ°¤Ë¤Ï¤³¤³¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Á¥ËÙ¤Î½»¤ß¤è¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤¤¡©¡¡¤½¤ê¤ã¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½»¤ó¤Ç¤ë¿Í¤À¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¡×
ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ð¥¿¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥¿¤µ¤ó¤â¤¤¤¤¿Í¤Ç¡¢¡Ö¥¿¥ª¥ë¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤³¤Á¤é¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ö¤¢¡¢¤¤¤ä¡¢Ãæ¤ÇÇã¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤²¤ë¤è¡£²ñ¼Ò¤Î¥¿¥ª¥ë¤¬Çä¤ë¤Û¤É¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡¢¤È¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤«¤é¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò1ËÜ¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Á¬Åò¤Ç²¹¤Þ¤ëÁ°¤Ë¿´¤¬²¹¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Èµ¤¼è¤ê¤¹¤®¤À¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²£¤«¤é70ºÐ²á¤®¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö²¶¤ÏËèÆüÍè¤Æ¤ë¤è¡£¹¾¸ÍÀî¶è¤¸¤ã¶èÆâºß½»¤Ç60ºÐ°Ê¾å¤Ê¤é¡¢¿½ÀÁ¤¹¤ë¤È·ò¹¯Ä¹¼÷ÆþÍá¾Ú¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤è¡£¤³¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÐÄÌ¾ï550±ß¤ÎÁ¬Åò¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â270±ß¤Ç»È¤¨¤ë¡×¡£
¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÁ¥ËÙ¤Ï¤µ¡¢¸òÄÌ¤ÎÊØ¤â¤¤¤¤¤è¡£ÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤ì¤Ð¿·½É¤Þ¤Ç30Ê¬¤À¤·¡¢¥Ð¥¹¤â¤¿¤¯¤µ¤óÁö¤Ã¤Æ¤ë¡£±ØÁ°¤«¤é¤Ï¹¾¸ÍÀî¤Î¶¥Äú¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÌµÎÁ¥Ð¥¹¤â½Ð¤Æ¤ë¤·¤Í¡¢½»¤à¤È¤¤¤¤¤È¤³¤À¤è¡×
ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤½¤³¤¬¤¤¤¤
Äá¤ÎÅò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢Ç®¤¤¤ªÅò¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤¤¡£¤³¤³¤ÏÆü¤Ë¤è¤Ã¤Á¤ãÇ®¤¤¤è¡£¸æÅÌÄ®¤Î±íÅò¤âÇ®¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¤¢¤ì°Ê¾å¤À¡×¤È¶¼¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÁ¬Åò¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¤è¤¦¤À¡£¹¬¤¤¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÆü¤Ç¡¢Äá¤ÎÅò¤Î¤ªÅò¤Ï¡¢¤µ¤Û¤ÉÇ®¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤ªÅò¤òÍá¤Ó¡¢Ã¦°á½ê¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤µ¤¤Û¤É¡Ö·ò¹¯Ä¹¼÷ÆþÍá¾Ú¡×¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡Ö²¿°û¤ß¤¿¤¤¡©¡×¤È¾®Á¬¤ò¤¸¤ã¤é¤¸¤ã¤éÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¨¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡¢¼«Ê¬¤ÇÇã¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤è¡¢¤³¤ì¤â¤Ê¤ó¤«¤Î±ï¤À¡¢¤Û¤é²¿¤¬°û¤ß¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡×
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¨¤Ã¤È¡¢¤¤¤Á¤´µíÆý¡Ä¡Ä¡×
»×¤ï¤º¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Á¥ËÙ¤Ï¡¢¥¿¥ï¡¼¤ÎÂ¸µ¤ËÊë¤é¤¹¿Í¤Ó¤È¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈÈ©¤Ë¤·¤ß¤ë³¹¤À¤Ã¤¿¡£¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï¶èÄ£¼Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢³¦·¨¤Î³«È¯¤â¿Ê¤à¤À¤í¤¦¡£ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢½»¤á¤Ð¤¤Ã¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤³¹¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡ÖÆî¸ý¤Ï¤ä¤ä¼ä¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÄÃÓÂÞ¤«¤é7±Ø¡¢"¿Íµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦"¤ÎÎýÇÏ¡ÖÅìÉðÎýÇÏ¡×¤Î°Õ³°¤Ê¼ÂÂÖ¡£¡ÖÅÔ²ñ¤¹¤®¤º¡¢ÅÄ¼Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×³¹¤Î¼Â¾ð¤È¤Ï¡©¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÅìÉðÎýÇÏ¤ò³¹¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎËöÊÂ½Ó»Ê¤µ¤ó¤¬ÃµË¬¡£ËÉÙ¤Ê¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ÈËÜÏ¢ºÜ¤Î²áµîµ»ö¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹
¡ÊËöÊÂ ½Ó»Ê ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë