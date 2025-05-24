º£Æü24Æü¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¡¡ÌÀÆü25Æü¤ÏÅì¡ÁËÌÆüËÜ¤ËÂç±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë
º£Æü24Æü¤«¤éÌÀÆü25Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü24Æü¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÌÀÆü25Æü¤ÏÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤Ë±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶ÉÃÏÅª¤ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤¿¤á¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£Æü24Æü¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë·ÙÊóµé¤ÎÂç±«
º£Æü24Æü¤«¤éÌÀÆü25Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬À¾¡ÁÅìÆüËÜ¤òÄÌ²á¤·¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü24Æü¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÀÆü25Æü¤ÏÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤Ë¤â±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ÉÃÏÅª¤Ë»±¤¬Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Íë±«¤äÃ»¤¤»þ´Ö¤Ë¶¯¤Þ¤ë±«¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü25Æü¤ÏÅìÆüËÜ¤ÇÂç±«¡¡±«¤ÎÈÏ°Ï¤ÏËÌÆüËÜ¤Ë¤â
ÌÀÆü25Æü¤Ï¡¢Âç±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬ÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤Ë¤â°Ü¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Åì³¤¤Ç¤ÏÌ¤ÌÀ¤«¤éÌÀ¤±Êý¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤äÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÌÀ¤±Êý¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤¬¡¢Âç±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Åì³¤¤ä´ØÅì¤ÏÆî¤è¤ê¤ÎÉ÷¡¢ÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤äÅì¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢²£²¥¤ê¤Î±«¤ä¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤ÎËÌÉô¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢25Æü¤ÎÌë¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Äãµ¤°µ¤Î¿Ê¤à¥³¡¼¥¹¤«¤éÂç±«¤Ë¤Ê¤ëÃÏ°è¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Äãµ¤°µ¤Î¿ÊÏ©¤äÈ¯Ã£¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂç±«¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤ÏÆüËÜ³¤¤«¤é¿á¤¹þ¤àÀ¾¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í½ÁÛ±«ÎÌ
[±«¤ÎÍ½ÁÛ]
ÌÀÆü25Æü6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
»Í¹ñÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡250¥ß¥ê
¶áµ¦ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡180¥ß¥ê
Åì³¤ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡180¥ß¥ê
¶å½£ÆîÉô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡180¥ß¥ê
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡150¥ß¥ê
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡100¥ß¥ê
¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç±«¤¬È¯À¸¡¡¤È¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤Ï
¼ÂºÝ¤ËÂç±«¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÃÊ¤ÏÎ®¤ì¤ÎÃÙ¤¤²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ç¤â¡¢Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤«¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áý¿å¤·¤¿ÍÑ¿åÏ©¤ÏÆ»Ï©¤È¤Î¶ÌÜ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÄã¤¤Æ»Ï©¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã¤¤Æ»Ï©¤Ë¤Ï±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Æ¸Î¾ã¤·¤¿¤ê¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÄÌ¤é¤º±ª²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ »³¤Ê¤É¤ÎµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ï¤¤¤ÄÊø¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·è¤·¤Æ¶á¤Å¤«¤º¡¢¼ÐÌÌ¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤äÂç±«·ÙÊó¤Î´í¸±ÅÙÊ¬ÉÛ¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ ÃÏ²¼¤Ï¿»¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±«Ï³¤ê¤Ê¤É°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤éÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ²¼¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ ¾åÎ®¤Ë¥À¥à¤Î¤¢¤ë²ÏÀî¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥À¥à¤Î¿å°Ì¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âç±«¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ß¤êÂ³¤¯¤È¡¢¥À¥à¤Ï·è²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÊüÎ®¤ò»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£