ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï´é¤è¤ê¤â¡È¼ê¡É¡£ÃËÀ¤ÎËÜ²»¤¬¤ï¤«¤ë¡Ö¼ê¤Î»ÅÁð¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤ÎËÜ²»¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¯¤Æ¡¢²ñÏÃÃæ¤ÏÃËÀ¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï´é¤ÎÉ½¾ð¤è¤ê¤â¡È¼ê¡É¤ÎÊý¤¬¡¢ÃËÀ¤ÎËÜ²»¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎËÜ²»¤¬¤ï¤«¤ë¡Ö¼ê¤Î»ÅÁð¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëor¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©
ÂÐÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ñÏÃÃæ¡¢¼ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤º¤Ã¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î²¼¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤¬¼ê¤ò°ìÀÚ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤â¤·¤¯¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
Á°¤Î¤á¤ê¤Î»ÑÀª¤«¤Ä¡¢ÂÎ¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤òÁÈ¤à
²ñÏÃÃæ¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Î»ÑÀª¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÂÎ¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤òÁÈ¤àÃËÀ¤Ï¡¢²ñÏÃ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃ¤ò¤â¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤É¡¢»ÑÀª¤ÏÁ°¤Î¤á¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
ÂÎ¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤É¡¢»ÑÀª¤ÏÁ°¤Î¤á¤ê¤Ç¤Ê¤¤ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤ÏÏÃ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿´¤ÎÆâ¤Ç¤Ï¡ÖËÜ²»¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö²¿¤«·ù¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤ÎàÊµ¿¿´¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
²ñÏÃÃæ¤ÎÃËÀ¤Î¼ê¤ËÃíÌÜ¤¹¤ì¤Ð¤¢¤ëÄøÅÙÃËÀ¤ÎËÜ²»¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼µ¤»ý¤Á¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÃËÀ¤ÎÂÖÅÙ¤ä»ÅÁð¤Ë½Ð¤ë¡ÖËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¡×