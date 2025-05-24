コモvsインテル スタメン発表
[5.23 セリエA第38節](Stadio Giuseppe Sinigaglia)
※27:45開始
<出場メンバー>
[コモ]
先発
GK 25 ホセ・マヌエル・レイナ
DF 28 イバン・スモルチッチ
DF 31 メルギム・ボイボダ
DF 41 アレックス・バジェ
DF 77 イグナス・ファン・デル・ブレント
MF 7 ガブリエウ・ストレフェッザ
MF 23 マキシモ・ペローネ
MF 33 ルーカス・ダ・クーニャ
MF 79 ニコ・パス
MF 80 マクサンス・カクレ
FW 11 アナスタシオス・ドゥビカス
控え
GK 22 マウロ・ビゴリート
GK 30 ジャン・ビュテズ
DF 2 マルク・オリバー・ケンプフ
DF 15 フェリペ・ジャック
DF 18 アルベルト・モレノ
MF 6 アレッシオ・イオビーネ
MF 8 デレ・アリ
MF 26 ヤニク・エンゲルハルト
MF 27 マティアス・ブラウネーダー
FW 9 アレッサンドロ・ガブリエッローニ
FW 10 パトリック・クトローネ
FW 16 アリュー・ファデラ
FW 19 ジョナタン・イコネ
FW 90 イバン・アソン
監督
ファブレガス イ ソレールセスク
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
MF 11 ホアキン・コレア
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 99 メフディ・タレミ
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 48 G. Re Cecconi
DF 51 C. Alexiou
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 53 ルカ・トパロビッチ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
監督
ファリスマッシミリアーノ
※27:45開始
<出場メンバー>
[コモ]
先発
GK 25 ホセ・マヌエル・レイナ
DF 28 イバン・スモルチッチ
DF 31 メルギム・ボイボダ
DF 41 アレックス・バジェ
DF 77 イグナス・ファン・デル・ブレント
MF 7 ガブリエウ・ストレフェッザ
MF 23 マキシモ・ペローネ
MF 33 ルーカス・ダ・クーニャ
MF 80 マクサンス・カクレ
FW 11 アナスタシオス・ドゥビカス
控え
GK 22 マウロ・ビゴリート
GK 30 ジャン・ビュテズ
DF 2 マルク・オリバー・ケンプフ
DF 15 フェリペ・ジャック
DF 18 アルベルト・モレノ
MF 6 アレッシオ・イオビーネ
MF 8 デレ・アリ
MF 26 ヤニク・エンゲルハルト
MF 27 マティアス・ブラウネーダー
FW 9 アレッサンドロ・ガブリエッローニ
FW 10 パトリック・クトローネ
FW 16 アリュー・ファデラ
FW 19 ジョナタン・イコネ
FW 90 イバン・アソン
監督
ファブレガス イ ソレールセスク
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
MF 11 ホアキン・コレア
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 99 メフディ・タレミ
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 48 G. Re Cecconi
DF 51 C. Alexiou
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 53 ルカ・トパロビッチ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
監督
ファリスマッシミリアーノ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります