¡ÚÝ¯°æ¿®¸Þ¤Îµ´¥¹¥±Î¹¡Û5/23¡§ÆÊÌÚÊÔ¸åÊÔ
07:00µ¯¾²¡Á½àÈ÷¡ÁÄ«¿©09:25°ÜÆ°09:37¯¡ØÇ¦¼Ô½¤¹Ô¤ÇÇ§Äê½ñ¤ò¥²¥Ã¥È¡ª¹¾¸Í¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù10:27°ÜÆ°10:32°¡ØÆüËÜºÇÂçµé¡ªµðÂçÌÂÏ©¥Ñ¥é¥Ç¥£¥¢¥à¡Ù11:02°ÜÆ°11:13Æü¸÷¤ª¤«¤¹©Ë¼¤ÇÍ½Ìó11:18°ÜÆ°11:22±¡Ø±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐSL¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡ª¤½¤Ð½è°ìÊâ°Ã¡Ù11:56°ÜÆ°12:00²¡Ø¼êºî¤ê¤ª¤«¤ÂÎ¸³¡ªÆü¸÷¤ª¤«¤¹©Ë¼¡Ù12:17°ÜÆ°12:37³¡Ø¹Ô¤¤Èµ¢¤ê¤Ç¿ô¤¬°ã¤¦¡ª¡©²½¤±ÃÏÂ¢¤Ë²ñ¤¨¤ë´¸Ëþ¥öÊ¥ »ü±À»û¡Ù13:04°ÜÆ°13:19¡Ö¶âÃ«¥Û¥Æ¥ëÎò»Ë´Û¡×¥Ð¥¹ÄäÈ¯ ÎµÆ¬¤ÎÂì14:14¡ÖÎµÆ¬¤ÎÂì¡×¥Ð¥¹ÄäÃå¡Á°ÜÆ°14:18´¡Ø¡©¡©¡©¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤ª»¨¼Ñ¤¬Âç¿Íµ¤¡ªÎ¶Æ¬Ç·Ãã²°¡Ù14:48°ÜÆ°15:14¡ÖÎµÆ¬¤ÎÂì¡×¥Ð¥¹ÄäÈ¯15:38¡ÖÅò¸µ²¹Àô¡×¥Ð¥¹ÄäÃå¡Á°ÜÆ°15:42㉑¡ØÎ¹¤Î½ªÃåÃÏ¡ª²¹Àô¤ËÆþ¤ì¤ë¤ª»û Æü¸÷»³²¹Àô»û¡Ù