【MAFEX BRZRKR “B”】 2026年3月 発売予定 価格:14,080円

メディコム・トイは、可動フィギュア「MAFEX BRZRKR “B”」を2026年3月に発売する。価格は14,080円。

「MAFEX」は最高のフォルムと抜群の可動領域を両立するアクションフィギュアシリーズ。今回、キアヌ・リーブス氏原作のコミック「BRZRKR」より不死の戦士“B”が可動フィギュア「MAFEX」シリーズで商品化することを発表した。

発売日:2026年3月発売予定

参考小売価格:14,080円

原型製作:OWS modeling & PERFECT-STUDIO

全高:約160mm

コミック「BRZRKR」より不死の戦士“B”が可動フィギュア「MAFEX」シリーズに登場。頭部パーツ4種と可動式フィギュアスタンドが付属する。また、銃火器、剣、手榴弾などの様々な武器パーツも同梱されている。

BRZKR TM & (C) 2025 74850, INC. BOOM! Studios TM & (C) Boom Entertainment, Inc.

※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。