【S.H.Figuarts グリーヴァス将軍(STAR WARS: Revenge of the Sith)】 11月発売予定 価格:18,150円

「スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐」に登場し、強烈なインパクトを残した「グリーヴァス将軍」が公開から20年の時を経て「S.H.Figuarts」で11月に発売されることが決定した。TAMASHII NATIONS STORE TOKYOにそのサンプルが展示されていた。

「S.H.Figuarts グリーヴァス将軍(STAR WARS: Revenge of the Sith)」。11月発売予定。価格は18,150円。左下のオビ=ワンは別売り

分離主義勢力のバトル・ドロイド軍を率いる最高司令官にして、ジェダイを倒すことに執念を燃やすサイボーグ、グリーヴァス将軍。シス・マスターのドゥークー伯爵からライトセーバーを使った戦いの技術を学び、クローン戦争で多数のジェダイを倒してその戦利品として彼らのライトセーバーを奪っている。

無機質なマスクの穴に瞳がギラギラ輝く顔を忠実に再現

戦いで付いた無数の傷もモールドと塗装によって表現している

そんなグリーヴァス将軍が満を持してS.H.Figuartsで発売される。大柄で細身の身体は、劇中のデザインに忠実で、S.H.Figuartsシリーズで培われた可動機構を導入し、活躍シーンのポージングを可能としている。その目玉となるギミックは、戦闘時の4本腕の再現。交換用の腕パーツを使うことで、オビ=ワン・ケノービと相まみえたシーンで見せた戦闘モードとなる。

これは4本腕の状態。これらの腕も個別に可動する

装甲内部に見える骨格やメカも再現している

ジェダイのライトセーバー4本、布製のマントなど付属品も充実。専用の台座により劇中で見せたあらゆるポーズを再現できるようになっている。

ジェダイが使っていた青や緑の光刃のライトセーバー。どこかで見たことのある形のものも……!?

左に見えるのが9月に一般店頭で発売される「オビ=ワン・ケノービ -Classic Ver.- (STAR WARS: Revenge of the Sith)」。EP3の名シーンを再現できる

「S.H.Figuarts グリーヴァス将軍(STAR WARS: Revenge of the Sith)」は11月発売予定で、現在一般店頭やECサイトにて予約を受付中。今年9月発売予定の「オビ=ワン・ケノービ -Classic Ver.- (STAR WARS: Revenge of the Sith)」と並べて、あの戦闘シーンをぜひ再現していただきたい。

(C) &TM Lucasfilm Ltd.