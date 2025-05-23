¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¡ÖiPhone¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ½Â¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð25¡ó´ØÀÇ¡×¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ë°µÎÏ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏITÂç¼ê¥¢¥Ã¥×¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖiPhone¡×¤ò¹ñÆâ¤ÇÀ½Â¤¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï23Æü¡¢SNS¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëiPhone¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ½Â¤¤·ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤â¤·¾ò·ï¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹»þ´ü¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¡ÖiPhone¡×¤ÎÀ¸»º¤ò¥¤¥ó¥É¤Ë°Ü´É¤µ¤»¤ë¤Ê¤ÉÀ¸»ºµòÅÀ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤ËÈ¿È¯¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï4·î¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò½ü³°¤·¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½ÉÊ¤Ë¤ÏÊ¬ÌîÊÌ¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£