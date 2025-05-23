¡Ö¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶áÆ£·ò²ð¡¢27Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Î1·³Éüµ¢¤Ë¾È½à¡¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦ºå¿ÀÀï¤Ç¹ë²÷ÃÆ
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À1¡½6¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê23Æü¡¢ÆüÅ´¹ÝÈÄSGL¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆôºê¡Ë
¡¡Àè·î2Æü¤Ë¹ø¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¡Ö2ÈÖ±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²ó¤Ëàº£µ¨1¹æÃÆá¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢4ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ2°ÂÂÇ1»Íµå¤È´°Á´ÉüÄ´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÅ·¸õ¼¡Âè¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢24Æü¡ÊÆ±¡Ë¤«25Æü¡ÊÉ±Ï©¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆ±¥«¡¼¥É¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¼ÂÀï½Ð¾ì¸å¤ÎÂÎ¤ÎÄ¥¤ê¤Ê¤É²óÉü¶ñ¹ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¾å¤Ç¡¢½µÌÀ¤±¤Î27Æü¤«¤é¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤é¡Ö¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜµòÃÏ¤Ç¤Î1·³Éüµ¢¤Ø¸þ¤±¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹ø¤Î¼ê½Ñ¤«¤é¡¢¤ª¤è¤½1¥«·îÈ¾¡£¡Ö¤â¤¦Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤Í¡£ÌäÂê¤Ê¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´µÉô¤Ë¤Ï¤â¤¦ÉÔ°Â¤Ê¤·¡£ºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¢°éÀ®º¸ÏÓ¤Î°ËÆ£ÎÇ¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤Ã¥¹¥éµ¤Ì£¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é4µåÏ¢Â³¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÈÂª¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎÅ·ºÍÂÇ¼Ô¤Ç¤¹¤é¡¢¼ÂÀï´ª¤¬¾¯¡¹Æß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÈÂÎ¤Î¥º¥ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤êËä¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÈùÌ¯¤Ê´¶³Ð¤Î¥º¥ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢9µåÌÜ¤Î131¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤È±¦Á°¤Ø±¿¤ó¤Ç¡¢Éüµ¢¸å¤Î¸ø¼°Àï½é¥Ò¥Ã¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¡¢°ËÆ£ÎÇ¤Î¤¯¤»µå¤Î·¹¸þ¤â½½Ê¬¤ËÇÄ°®¡£3µåÌÜ¤Î130¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢¤¤ì¤¤¤ÊÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±¦¤Ø¡¢º£µ¨¤Îà¸ø¼°Àï½é¥¢¡¼¥Áá¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î°ì·â¤Î¡¢¶áÆ£¤Îà¼«¸Ê²òÀâá¤Ï¾¯¡¹Æñ²ò¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤´ÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤òÊá¤Þ¤¨¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ°¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤ÎÊÑ²½µå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Êº£Æü¤Ï¡Ë¤½¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢ÊÑ²½µå¤¬ÂÇ¤Æ¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤¬²ÝÂê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡1·³¥ì¥Ù¥ë¤òÁÛÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º150¥¥íÄ¶¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡¢140¥¥íÂæ¤Î±Ô¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢130¥¥íÂæ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢¤½¤Î´ËµÞ¤ä½Ä²£¤Î±Ô¤¤ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢´ðËÜ¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÑ²½µå¤ò¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¶áÆ£¼«¿È¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤ä¤äº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Îà¿¿¤Ã¤¹¤°ÂÔ¤Áá¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Éº¹¤Ë¤¦¤Þ¤¯È¿±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´¶³Ð¤Î½¤Àµ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢130¥¥í¤ÎàÊÑ²½µåá¤òÂª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢1ÂÇÀÊÌÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¡¢2ÂÇÀÊÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¾¾»³½¨ÌÀ2·³´ÆÆÄ¤â¡ÖÎý½¬¤Î»þ¤«¤é¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬µÍ¤Þ¤êµ¤Ì£¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤½¤ÎÊÕ¤¬à³Ê°ã¤¤á¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï»Íµå¤Ç¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¡£6²ó¤Ï2ÈÖ¼ê¤Î°éÀ®±¦ÏÓ¡¢¾¾¸¶²÷¤Î½éµå¤òÂÇ¤Ã¤ÆÆó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤Æ¡¢Ä¾¸å¤Î¼éÈ÷¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¤¤¿¡£±¦Íã¼éÈ÷¤Ç¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼éÈ÷µ¡²ñ¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖÂÇµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ìÊâÌÜ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÉÝ¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢È¿±þ¤È¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÁöÎÝÌÌ¤Ç¤â¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢Áö¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥²¡¼¥à¤À¤È¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÈ¿Æ°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ìá¤Ã¤Æ¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Þ¤º¤Ï¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È¤¤¤¦³Î¿®¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£24Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤ÏºÆ¤Ó¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢¼ÂÀï¤ò¤³¤Ê¤·¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÂÎ¤ÎÄ¥¤ê¤ä¡¢´µÉô¤Î²óÉü¶ñ¹ç¤òÆþÇ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¾å¤Ç¡¢27Æü¤Î1·³Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢24Æü¤Ï±«Å·Ãæ»ß¤Î¶²¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâ25Æü¤ËÉ±Ï©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆ±¥«¡¼¥É¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¾»³2·³´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¤ç¤¦¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤ÏÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤Ï»î¹ç¸å¤Î±Æ¶Á¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È1·³¾º³Ê¤Ø¡¢¼óÇ¾¿Ø¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤·¤Æ¤Ï´û¤ËGO¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¶áÆ£¼«¿È¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤È´¶³Ð¼¡Âè¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢27Æü¤«¤é¤ÎËÜµòÃÏÉüµ¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤«¤é¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È2»î¹ç¡¢¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Î¤¢¤È1»î¹ç¤ò·Ð¤Æ¡¢6¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¾¡¤Á±Û¤·Ãæ¤È¡¢¹¥Ä´¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤¿1·³¤ò¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Å¤±¤ëÃË¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤èµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£