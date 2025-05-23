『アベンジャーズ：ドゥームズデイ（原題）』の米国公開日が変更 2025−26ラインナップ一覧
ウォルト・ディズニー・カンパニーは、『アベンジャーズ：ドゥームズデイ（原題）』の米国での公開日を2026年12月18日に変更する、と発表した。あわせて、『プラダを着た悪魔2』、リドリー・スコット監督作『ザ・ドッグ・スターズ（原題）』の2作品の米国での劇場公開日が新たに発表。2025年〜26年に予定している劇場公開作品は以下のとおり。
【画像】「サンディエゴ・コミコン」そのほかの写真
■作品名／スタジオ／米国公開日／日本公開日
リロ＆スティッチ／ディズニー／2025年5月23日／2025年6月6日
星つなぎのエリオ／ピクサー／2025年6月20日／2025年8月1日
ファンタスティック4：ファースト・ステップ／マーベル／2025年7月25日／2025年7月25日
シャッフル・フライデー／ディズニー／2025年8月8日／2025年夏
ザ・ロージズ（原題）／サーチライト・ピクチャーズ／2025年8月29日／2025年 秋
トロン：アレス／ディズニー／2025年10月10日／2025年10月10日
デリバー・ミー・フロム・ノーウェア（原題）／20世紀スタジオ／2025年10月24日／2025年 秋
プレデター：バッドランド／20世紀スタジオ／2025年11月7日／2025年11月7日
ズートピア2／ディズニー／2025年11月26日／2025年冬
アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ／20世紀スタジオ／2025年12月19日／2025年12月19日
ホッパーズ（原題）／ピクサー／2026年3月6日／2026年春
★ザ・ドッグ・スターズ（原題） 20世紀スタジオ／2026年3月27日／2026年春
★プラダを着た悪魔2（原題） ／20世紀スタジオ／2026年5月1日／2026年GW
スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー：ルーカスフィルム／2026年5月22日／2026年5月22日
トイ・ストーリー5（原題）／ピクサー／2026年6月19日／2026年夏
モアナと伝説の海（仮題）／ディズニー／2026年7月10日／2026年夏
★アベンジャーズ：ドゥームズデイ（原題）／マーベル／2026年12月18日／2026年冬
※公開日の変更があった作品に★付き
【画像】「サンディエゴ・コミコン」そのほかの写真
■作品名／スタジオ／米国公開日／日本公開日
星つなぎのエリオ／ピクサー／2025年6月20日／2025年8月1日
ファンタスティック4：ファースト・ステップ／マーベル／2025年7月25日／2025年7月25日
シャッフル・フライデー／ディズニー／2025年8月8日／2025年夏
ザ・ロージズ（原題）／サーチライト・ピクチャーズ／2025年8月29日／2025年 秋
トロン：アレス／ディズニー／2025年10月10日／2025年10月10日
デリバー・ミー・フロム・ノーウェア（原題）／20世紀スタジオ／2025年10月24日／2025年 秋
プレデター：バッドランド／20世紀スタジオ／2025年11月7日／2025年11月7日
ズートピア2／ディズニー／2025年11月26日／2025年冬
アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ／20世紀スタジオ／2025年12月19日／2025年12月19日
ホッパーズ（原題）／ピクサー／2026年3月6日／2026年春
★ザ・ドッグ・スターズ（原題） 20世紀スタジオ／2026年3月27日／2026年春
★プラダを着た悪魔2（原題） ／20世紀スタジオ／2026年5月1日／2026年GW
スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー：ルーカスフィルム／2026年5月22日／2026年5月22日
トイ・ストーリー5（原題）／ピクサー／2026年6月19日／2026年夏
モアナと伝説の海（仮題）／ディズニー／2026年7月10日／2026年夏
★アベンジャーズ：ドゥームズデイ（原題）／マーベル／2026年12月18日／2026年冬
※公開日の変更があった作品に★付き