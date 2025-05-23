Anonymouz¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤ò¡ÈDaizy¡É¤ËÊÑ¹¹¡£¿·Ì¾µÁ1ºîÉÊÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKIND¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë Anonymouz¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤òDaizy¡Ê¥Ç¥¤¥¸¡¼¡Ë¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£¤³¤³¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁÇÄ¾¤Ê¿´¤Ç²»³Ú¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤È¿Ê¤àDaizy¤Î¡¢Ì¾µÁÊÑ¹¹¸å1ºîÌÜ¤Î¤È¤Ê¤ëÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKIND¡×¤¬5·î28Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ÎÌµ¼«³Ð¤ÊÎä¤¿¤µ¤Ë¿´¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡ÖÍ¥¤·¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦ÍÉ¤ì¤ëÁÛ¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥Ð¥é¡¼¥É¥Ý¥Ã¥×ºîÉÊ¡£Á¡ºÙ¤Ë¥ì¥¤¥ä¡¼¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥»¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈDaizy¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇÑ³¤¤²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¤«¤Ê´¶¾ð¤Î¤¦¤Í¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£Çç¤¦¤è¤¦¤ÊA¥á¥í¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¥µ¥Ó¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÌë¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Î¤è¤¦¡£Í¥¤·¤µ¤Ï»þ¤ËÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¿¿¼Â¤òÊú¤¤·¤á¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤Ç¤âÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡ÈÍ¥¤·¤µ¤Î¶¯¤µ¤òDaizy¤Ï¤½¤Ã¤ÈÄó¼¨¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾︎Daizy ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Æü¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤âÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡¢Åú¤¨¤òÃµ¤·¤Æ¿ô¤Ë¤¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Îº¢¤Î»ä¤È¡¢º£¤Î»ä¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤ÇAnonymouz¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à·è¿´¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡ÖDaizy¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁÇÄ¾¤Ê¿´¤Ç²»³Ú¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤É¤¦¤¾¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢5/28¡Ê¿å¡Ë¤ËÌ¾µÁÊÑ¹¹¸å½é¥·¥ó¥°¥ë¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖKIND¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦¥Ð¥é¡¼¥É¥Ý¥Ã¥×ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¢ö
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
Digital Single¡ÖKIND¡×
2025Ç¯5·î28Æü¡Ê¿å¡Ë0»þ¡Á¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡õ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
Music Video
2025Ç¯5·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë20»þDaizy YouTude ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«
YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://youtube.com/@daizymusic_official
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Daizy ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Daizy ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Daizy ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok