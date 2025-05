ヒップホップユニット・Creepy Nutsが、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』で、『最優秀楽曲賞』を含む最多9冠に輝きました。

『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』(MAJ)は、アーティストをはじめとした音楽関係者による投票により、延べ 3000作品・アーティストのエントリー作品の中から、主要6部門を含む全62部門の最優秀作品・アーティストを決定する国内最大規模の国際音楽賞。第1回目となる今年は、21日・22日に京都市にあるロームシアター京都にて授賞式が開催され、22日にはグランドセレモニーが行われました。

最優秀楽曲賞を受賞した際のコメントで、R-指定さん(33)は「びっくりしましたね。名曲ぞろいのなかで最優秀(楽曲賞)をいただけるのは非常にうれしい。オレたちの楽曲制作は自分たちのペースで作っている。それを支えてくれているスタッフの皆さん、オレたちの楽曲を見守ってくれている人たちや家族。あと、その楽曲を聴いて、楽しんでくれている人たちのおかげやなって思います。こんな個人的な楽曲とオレたちの趣味全開で作った、ものすごくミニマムな発想から作っている楽曲が、こういう賞をいただけるのは非常に光栄です。ありがとうございます」と、喜びを語りました。

Creepy Nutsは『Bling-Bang-Bang-Born』で、『最優秀楽曲賞』、『最優秀ジャパニーズソング賞』、『最優秀国内ヒップホップ/ラップ楽曲賞』、『最優秀国内ダンスポップ楽曲賞』、『最優秀バイラル楽曲賞』、『Top Japanese Song in Europe』、『Top Japanese Song in North America』、『Top Japanese Song in Latin America』の8冠を獲得。さらにグループとして『最優秀国内ヒップホップ/ラップアーティスト賞』を獲得し、9冠に輝きました。