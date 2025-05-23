É×¤ÏWÇÕÀï»Î¡Ä¸µ¥Ï¥í¥×¥í¥á¥ó¥Ð¡¼à¥é¥Ö¥é¥ÖáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤ªÂ·¤¤¤Ã¤ÆÃç¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ç¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁ°È±¤¢¤ê¤â²Ä°¦¤¤¡×
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Ç¡Ä
¡¡É×¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¡Ä¡£ºÊ¤Îà¥é¥Ö¥é¥ÖáÅê¹Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¦¼Æºê³Ù(32)¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸µ¥Ï¥í¡¼!¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ(34)¡£
¡¡¡Ö¤«¤Ê¤ê¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÁ°È±¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÇã¤¤Êª¤·¤ÆÈþÍÆ±¡¤Ë¤â¹Ô¤±¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¿µÙÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤ªÂ·¤¤¤ÇÃå¤¿¤¯¤ÆÇã¤Ã¤¿¥¸¥§¥é¥Ô¥±¤Î¥¥Î¥Ô¥ª¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤¬ºÇ¶á¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡¡¤³¤ìÇã¤Ã¤¿¤éÃå¤ë¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡Ø¤¨¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤éº¤¤ë¤«¤éÀè¤ËÇã¤Ã¤Æ¡Ø¤Ï¤¤¡ª¤³¤ìÃå¤Æ¤Í¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥¥Î¥Ô¥ª¡ª¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö²ÈÂ²¤ªÂ·¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ãç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁ°È±¤¢¤ê¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¡Ö¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ç¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£