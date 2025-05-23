ÂçÊ¬¸©¶å½ÅÄ®¤Î60ÂåÃËÀ¤¬²Í¶õÀÁµáº¾µ½¤Ç153Ëü±ß¤ÎÈï³²¡¡¡Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÎÁ¶â¤¬Ì¤Ê§¤¤¡×¤ÈÊÝ¸î¶¨²ñ¤Ê¤É¤«¤¿¤ëµ¶ÅÅÏÃ
¡¡ÂçÊ¬¸©·Ù¶ê¼î½ð¤Ï23Æü¡¢¶å½ÅÄ®¤Î60ÂåÃËÀ¤¬ÊÝ¸î¶¨²ñ¤òÌ¾¾è¤ë²Í¶õÀÁµáºÆµÄ¤ËÁø¤¤¡¢Ìó153Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5·î¾å½Ü¡¢Èï³²¼Ô¤Î·ÈÂÓ¤ËÃË¤«¤é¡Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÎÁ¶â¤¬Ì¤Ê§¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢²òÌóÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¸½¶â10Ëü±ß¤òÁê¼ê¤¬»ØÄê¤·¤¿¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢ÁíÌ³¾Ê´É³í¤ÎµßºÑ¥»¥ó¥¿¡¼¤äÆüËÜ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¶¨²ñ¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡ÖÂ¾¤Ë¤â¥µ¥¤¥ÈÎÁ¶â¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î·ÈÂÓ¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÇÞ²ð¤·¤ÆÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²¼Ô¤¬Â¿¿ô¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£Èï³²¼Ô¤ÎÊÝ¸±¶â¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢17Æü¤Þ¤Ç¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤ËÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£