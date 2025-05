CANDY TUNE - 倍倍FIGHT! / THE FIRST TAKEサムネイル

CANDY TUNE(キャンディーチューン)が23日、「THE FIRST TAKE」に初登場。自分自身や周りの人たちにエールを送る応援ソング「倍倍FIGHT!」を披露。

【動画】公開されたCANDY TUNE - 倍倍FIGHT! / THE FIRST TAKE

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第549回公開の詳細が発表となった。

第549回は、“原宿から世界へ”をコンセプトに掲げる7人組アイドルグループ・CANDY TUNE(キャンディーチューン)が「THE FIRST TAKE」に初登場。

アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト・KAWAII LAB.に所属する彼女たちが今回披露するのは、夢や目標に向かって“倍倍FIGHT!”と気合を入れながら、自分自身や周りの人たちにエールを送る応援ソング「倍倍FIGHT!」。

TikTokを中心としたSNSでダンス動画が投稿され注目を集めている本楽曲を、何かを頑張る全ての人に向けて元気と勇気を届ける一発撮りパフォーマンス。■CANDY TUNE

コメント CANDY TUNE全員で「THE FIRST TAKE」にいつか絶対出たいねっていう話をしていたので、今ここにいられることの幸せをとても感じています。「THE FIRST TAKE」に出られるという世界線というか、人生を送れると思っていなかったので、すごく貴重な経験で楽しかったです。まだまだ成長途中かもしれないけれど、この瞬間を7人で「THE FIRST TAKE」という形に残せて嬉しいですし、またもっと成長した姿で挑戦したいです。