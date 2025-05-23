µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¥×¥í½é´°Éõ¤ÎÀÖÀ±¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤â¡È¤é¤·¤¯¡É¾Î»¿¡ÖÀõÌî·¯¤â¡Ä¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í5¡½0¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯5·î23Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¸½ÌòÁª¼ê¤¬»Ë¾å½é¤Î¡È´ÆÆÄÂå¹Ô¡É¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡©¡ªµð¿Í¤¬º£µ¨9ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤Î²÷Åê¤Ç5·î½é¤Î3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÀÖÀ±¤Ï¥×¥í½é¤Î´°Åê¤ò´°Éõ¤Ç¾þ¤ê¡¢º£µ¨3¾¡ÌÜ¡Ê3ÇÔ¡Ë¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤â¼«¿È½é¤Î2ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÅêÂÇ¤Ç25ºÐ±¦ÏÓ¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¤Î¹±Îã¾¡Íø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï·è¾¡ÂÇ¤Î¹ÃÈå¤Ë¾ù¤Ã¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÀÖÀ±¤Î²÷Åê¤ò¡ÖºÇ¶á°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤È¼«Ê¬¤ÇÍ½´ü¤»¤Ì¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç½¤Àµ¤·¤Æ¡¢Åê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò»È¤¨¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥«¡¼¥Ö¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤á¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¹©É×¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢»î¤·¤Ê¤¬¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤ÆÅÙ¶»¤âÉ¬Í×¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â´ïÍÑ¤µ¤ò½Ð¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡8²ó¤ËÀÖÀ±¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÅìµþD¤Ë¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Èô¤ó¤À¡£9²óÂ³Åê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡Ö¤¹¤°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿»Ø´ø´±¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤â¡Öºî¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ã»Ò±à¤Ç¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤âÀÖÀ±¤¬¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¤é2ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿ÀÖÀ±¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Í¡¢¼«Ê¬¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¡£Á°¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¿ÀõÌî·¯¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤Í¡£¤¢¤¢¤¤¤¦ÂÇ·â¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¡£¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ·â¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È8ÈÖ¤Ç4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Ê¤¬¤é¡¢4²ó¤Ë1»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿ÀõÌî¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¸·¤·¤¤¥¨¡¼¥ë¤ò¸ò¤¨Ë«¤á¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡