Á´ÊÆµ¬ÌÏ¤Î¼ºí©¡¢Éã¤Î¼«»à¡¢¤½¤·¤ÆÄÀÌÛ¡¡¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥³¥Ð¥ä¥·¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÁÔÀä¤¹¤®¤ëÈ¾Ç¯
2024Ç¯11·î¤ËÁ´ÊÆµ¬ÌÏ¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«¿ô½µ´ÖÁ°¤ËÉã¿Æ¤¬¼«»à¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿30ºÐ¤Î¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥³¥Ð¥ä¥·¤¬¡¢ÀèÆü¡¢SNS¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤ò¸«¤ë¡ÛÂ´¶ÈÎ¹¹ÔÀè¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸
¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥³¥Ð¥ä¥·¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡×¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸ì¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2024Ç¯11·î¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¤Î¾è¤ê·Ñ¤®ÊØ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Èà½÷¤Î¼ºí©¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤ÎÍ§¿Í¤È²ñ¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å12·î¡¢Èà½÷¤¬¥á¥¥·¥³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢»ö·ï¤Ï¡Ö¼«È¯Åª¤Ê¼ºí©¡×¤ÈºÆÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Éã¿Æ¤¬¿ô½µ´ÖÁ°¤Ë¼«»à¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬Èà½÷¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¥³¥Ð¥ä¥·¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆSNS¤ËÌá¤ê¡¢¼«¿È¤Î´¶¾ð¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¸ÀÍÕ¤Ë¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢SFGate¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤ÏÀè½µËö¤ËInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢Á´¹ñÅª¤ÊÁÜº÷³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£¡Ö»ä¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Èà½÷¼«¿È¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇÃæ¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÈà½÷¤Ï¡¢Åö»þ¤Î²á¹ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤¦µ¤·¤¿¡£¡ÖÁÓ¼º¤ÈÄË¤ß¤È¶ì¤·¤ß¤ò·Ð¤¿º£¡¢ËèÆü¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â£¤êÊª¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï³§¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¸ß¤¤¤ËÍ¥¤·¤¯¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¡£
»ö·ï¸å¡¢½é¤È¤Ê¤ëInstagram¤ÎÅê¹Æ¤Ï5·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¿¹¤ÎÌÚ¡¹¤ò¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢»íÅª¤ÊÄ¹Ê¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ä¤Î¿´¤ÎÃæ¤Î°¦¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¸ºß¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ¿¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÌ¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡Ä¡£¿¼¤¯¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ø»×¤¤½Ð¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÀ©¤Ë¹³¤¤¡¢Áþ¤·¤ß¤Ë¹³¤¤¡¢¶²¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¼¡¼¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÜÍè¤Ê¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢²¿¼Ô¤âË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¸½ºß¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡É¼è¤êÄ´¤Ù¼¼¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤Ê¤¼Éã¿Æ¤ÎÁòµ·¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ö½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ËÍ¿¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤ß¤òÈóÆñ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤è¤ê¶¦´¶Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢¼«¤é¤ÎÉã¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿ÂÎ¸³¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Áòµ·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥Ð¥ä¥·¤Ï¤³¤¦ÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¿ô¡¹¤ÎÁþ¤·¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â°Å¤¤»þ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤«Áþ¤·¤ß¤äÈãÈ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤È°¦¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
´ØÏ¢µ»ö¡§50Ç¯Á°¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹ÌÜ»Ø¤·¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤¿¹â¹»À¸¤Ïº£¤É¤³¤Ø¡© ÊÆ
from Rolling Stone US
¡ÚÆ°²è¤ò¸«¤ë¡ÛÂ´¶ÈÎ¹¹ÔÀè¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸
¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥³¥Ð¥ä¥·¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡×¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸ì¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2024Ç¯11·î¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¤Î¾è¤ê·Ñ¤®ÊØ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Èà½÷¤Î¼ºí©¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤ÎÍ§¿Í¤È²ñ¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢SFGate¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤ÏÀè½µËö¤ËInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢Á´¹ñÅª¤ÊÁÜº÷³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£¡Ö»ä¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Èà½÷¼«¿È¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇÃæ¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÈà½÷¤Ï¡¢Åö»þ¤Î²á¹ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤¦µ¤·¤¿¡£¡ÖÁÓ¼º¤ÈÄË¤ß¤È¶ì¤·¤ß¤ò·Ð¤¿º£¡¢ËèÆü¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â£¤êÊª¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï³§¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¸ß¤¤¤ËÍ¥¤·¤¯¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¡£
»ö·ï¸å¡¢½é¤È¤Ê¤ëInstagram¤ÎÅê¹Æ¤Ï5·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¿¹¤ÎÌÚ¡¹¤ò¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢»íÅª¤ÊÄ¹Ê¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ä¤Î¿´¤ÎÃæ¤Î°¦¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¸ºß¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ¿¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÌ¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡Ä¡£¿¼¤¯¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ø»×¤¤½Ð¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÀ©¤Ë¹³¤¤¡¢Áþ¤·¤ß¤Ë¹³¤¤¡¢¶²¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¼¡¼¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÜÍè¤Ê¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢²¿¼Ô¤âË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¸½ºß¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡É¼è¤êÄ´¤Ù¼¼¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤Ê¤¼Éã¿Æ¤ÎÁòµ·¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ö½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ËÍ¿¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤ß¤òÈóÆñ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤è¤ê¶¦´¶Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢¼«¤é¤ÎÉã¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿ÂÎ¸³¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Áòµ·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥Ð¥ä¥·¤Ï¤³¤¦ÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¿ô¡¹¤ÎÁþ¤·¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â°Å¤¤»þ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤«Áþ¤·¤ß¤äÈãÈ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤È°¦¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
´ØÏ¢µ»ö¡§50Ç¯Á°¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹ÌÜ»Ø¤·¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤¿¹â¹»À¸¤Ïº£¤É¤³¤Ø¡© ÊÆ
from Rolling Stone US