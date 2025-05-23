¤ß¤Î¤ê¡ÖÏ¡·î¤Á¤ã¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¿´¤òºï¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Àïµ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÆÃ¤ËÂçÀÚ¤Ê¶Ê¡×¤È¤Ï¡©
¥°¥é¥ó¥¸¡¦±ó»³ÂçÊå¡¢Ä¬¼ÓÍýºÚ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 13:00¡Á13:53¡Ë¡£5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Àïµ¤Î¤ß¤Î¤ê¤µ¤ó¡ÊBa./Cho.¡Ë¤È¥Ü¥ê¤µ¤ó¡ÊDr.¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¥Ð¥ó¥É·ëÀ®¤Î·Ð°Þ¤ä¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBRANDY SENKI¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Àïµ ·ëÀ®¤Î·Ð°Þ
±ó»³¡§¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Àïµ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·ëÀ®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤ß¤Î¤ê¡§»ä¤È¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÏ¡·î¡Ê¤Ï¤Å¤¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬Ãæ³Ø¤È¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç¡¢2¿Í¤È¤â¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È²»³Ú¤âÂç¹¥¤¤ÇÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¥ê¤¯¤ó¤Ï¼¢²ì¸©½Ð¿È¤Ç¡ÊÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤Ë¡Ë·Ú²»Éô¤È¤«¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¥Ü¥ê¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬¤·¤¿¤¯¤ÆÂçºå¤ËÄÌ¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤ËÏ¡·î¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¤Î¥³¥Ô¥Ð¥ó¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï°ã¤¦¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËËÍ¤Î¥É¥é¥à¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤Ø¤ó¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Ï¡·î¤È¤ß¤Î¤ê¤È3¿Í¤Ç¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ó»³¡§¤½¤ì¤¬3Ç¯Á°¤°¤é¤¤¡©
¤ß¤Î¤ê¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
±ó»³¡§¤½¤³¤«¤é»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢5·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBRANDY SENKI¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª
±ó»³¡õÄ¬¡§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤ß¤Î¤ê¡õ¥Ü¥ê¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
±ó»³¡§¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤ß¤Î¤ê¡§¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤Ë½Å¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ó»³¡§¥Ü¥ê¤¯¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
¥Ü¥ê¡§¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤â¤¦¤¹¤°3Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¥É¥é¥à¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤È¤«¤ò¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤ä¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ó»³¡§³Î¤«¤Ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤¿¶Ê¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤¿¤á¤Î¿·¶Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤É¤ì¤âÂçÀÚ¤Ê¶Ê¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡ÖFix¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤¹¤«¡©
¤ß¤Î¤ê¡§ÆÃ¤ËÂçÀÚ¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤³¤Î¶Ê¤ò¤ä¤ë¤È¤¤Ë¡¢Ï¡·î¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¤ä¤ë¶Ê¤Ç¡¢Ï¡·î¤Á¤ã¤ó¤ÎÆâ¾ÊÅª¤Ê¤³¤È¤¬²Î»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿´¤òºï¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡Ä¡Ä»ä¤Ïºî»ìºî¶Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤½¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
5·î17ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢JFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 13:00¡Á13:53
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§±ó»³ÂçÊå¡Ê¥°¥é¥ó¥¸¡Ë¡¢Ä¬¼ÓÍýºÚ
Ä¬¼ÓÍýºÚ¡¢¤ß¤Î¤ê¤µ¤ó¡¢¥Ü¥ê¤µ¤ó¡¢±ó»³ÂçÊå
¢¡¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Àïµ ·ëÀ®¤Î·Ð°Þ
±ó»³¡§¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Àïµ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·ëÀ®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤ß¤Î¤ê¡§»ä¤È¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÏ¡·î¡Ê¤Ï¤Å¤¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬Ãæ³Ø¤È¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç¡¢2¿Í¤È¤â¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È²»³Ú¤âÂç¹¥¤¤ÇÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¥ê¤¯¤ó¤Ï¼¢²ì¸©½Ð¿È¤Ç¡ÊÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤Ë¡Ë·Ú²»Éô¤È¤«¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¥Ü¥ê¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬¤·¤¿¤¯¤ÆÂçºå¤ËÄÌ¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤ËÏ¡·î¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¤Î¥³¥Ô¥Ð¥ó¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï°ã¤¦¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËËÍ¤Î¥É¥é¥à¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤Ø¤ó¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Ï¡·î¤È¤ß¤Î¤ê¤È3¿Í¤Ç¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ó»³¡§¤½¤ì¤¬3Ç¯Á°¤°¤é¤¤¡©
¤ß¤Î¤ê¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
±ó»³¡§¤½¤³¤«¤é»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢5·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBRANDY SENKI¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª
±ó»³¡õÄ¬¡§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤ß¤Î¤ê¡õ¥Ü¥ê¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
±ó»³¡§¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤ß¤Î¤ê¡§¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤Ë½Å¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ó»³¡§¥Ü¥ê¤¯¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
¥Ü¥ê¡§¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤â¤¦¤¹¤°3Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¥É¥é¥à¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤È¤«¤ò¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤ä¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ó»³¡§³Î¤«¤Ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤¿¶Ê¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤¿¤á¤Î¿·¶Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤É¤ì¤âÂçÀÚ¤Ê¶Ê¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡ÖFix¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤¹¤«¡©
¤ß¤Î¤ê¡§ÆÃ¤ËÂçÀÚ¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤³¤Î¶Ê¤ò¤ä¤ë¤È¤¤Ë¡¢Ï¡·î¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¤ä¤ë¶Ê¤Ç¡¢Ï¡·î¤Á¤ã¤ó¤ÎÆâ¾ÊÅª¤Ê¤³¤È¤¬²Î»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿´¤òºï¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡Ä¡Ä»ä¤Ïºî»ìºî¶Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤½¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Ü¥ê¤µ¤ó¡¢¤ß¤Î¤ê¤µ¤ó
¼¡²ó5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
5·î17ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2025Ç¯5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë AM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢JFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 13:00¡Á13:53
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§±ó»³ÂçÊå¡Ê¥°¥é¥ó¥¸¡Ë¡¢Ä¬¼ÓÍýºÚ
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/