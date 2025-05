◆Taka、メンバーとドジャース戦観戦&山本由伸選手にエール

◆Takaの投稿に反響

【モデルプレス=2025/05/23】ONE OK ROCKのボーカル・Takaが5月22日、自身のInstagramを更新。メンバーとロサンゼルス・ドジャースの試合を観戦する姿を披露した。Takaは「I watched the Dodgers game.」と添えて、メンバーと並んでロサンゼルス・ドジャースの試合を観戦する後ろ姿を投稿。手を上げて試合を楽しむ様子を公開した。また山本由伸選手のアカウントをメンションし「Your pitching was great!」とメッセージをつづっている。この投稿には「みんなで応援素敵」「4人並んで座ってる」「仲良しで癒される」「良い画」「背中から楽しさが伝わる」といった声が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】