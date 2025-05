マンチェスター・ユナイテッドで苦境のデンマーク代表FWは去就が注目されている。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンUに所属する22歳のデンマーク代表FWラスムス・ホイルンドにインテルが興味を示しているという。



2023年8月にアタランタからマンUに完全移籍を果たしたホイルンド。移籍金8500万ユーロで加入し大きな期待を寄せられていた同選手だが、マンUではここまで93試合で26ゴールと移籍金に見合った活躍は見せられていない。今季もリーグ戦でのゴール数は4得点と苦境に立たされている。



そんなホイルンドだが今夏セリエA復帰の可能性が浮上。同氏によると、ホイルンドには現在ナポリやユヴェントスが興味を示しており、その獲得レースにインテルも参戦したとのこと。マンUの決断次第では今夏早くもセリエAに復帰する可能性があるという。



セリエAクラブからの関心が絶えないホイルンド。果たして今夏の移籍市場で慣れ親しんだリーグへの復帰を決意するのだろうか。

