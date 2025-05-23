ÃæµïÀµ¹»áÂåÍý¿Í¤¬²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÍ×µá¡Ö³«¼¨¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡× Âè»°°Ñ¤Î¡È¥¼¥í²óÅú¡É¼õ¤±
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤é¤¬£²£³Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·ºÆÈ¿ÏÀ¡£ËÜ¿Í¤Î²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÅÙÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡Ãæµï»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤é¤¬£±£²Æü¤Ë¡¢Âè»°°Ñ¤Ë¤è¤ëÀË½ÎÏÇ§Äê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£¡ÖË½ÎÏÅª¤Þ¤¿¤Ï¶¯À©Åª¤ÊÀÅª¹Ô°Ù¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼éÈëµÁÌ³²ò½ü¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¾ÚµòÅù¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂè»°°Ñ¤ÏÊ¸½ñ¤Ç²óÅú¡£¡Ö¤´ÀÁµá¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³«¼¨¤òº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥ó¥µ¡¼¡£¤Þ¤¿¡¢¼éÈëµÁÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤½¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ÖÅö°Ñ°÷²ñ¤Î»ö¼ÂÇ§Äê¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤é¤ÏÂè»°°Ñ¤Î²óÅú¤Ë¼Õ°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¡¢µ®²óÅú½ñ¤ÏÅö¿¦¤é¤Î¼áÌÀÍ×µá¤ËÁ´¤¯Åú¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Åö¿¦¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅþÄì¾µÉþ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢µ®°Ñ°÷²ñ¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Ãæµï»á¤Î²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤½¤ÎÂ¾´Ø·¸¤¹¤ëÈ¿Ìõ½ñÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë³«¼¨¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Åö¿¦¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤òºÆÅÙÍ×µá¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Íè½µ¿·¤¿¤Ë£µÅÀ¤Î¼áÌÀ¤òµá¤á¤ë¤È¹ðÃÎ¡£¡Í½ËÉÀ¯ºö¡¦±Ö³Ø¸¦µæÅù¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸ø½°±ÒÀ¸¾å¤Î³µÇ°¤Ç¤¢¤ë£×£È£Ï¤ÎÄêµÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¼éÈëµÁÌ³¤ËÂÐ¤¹¤ëµ®°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÈÏ°ÏµÚ¤ÓÄ´ººÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£µ®°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¼êË¡µÚ¤ÓÃæµï»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¡Ö¶ÈÌ³¤Î±äÄ¹Àþ¾å¡×¤È¤¤¤¦³ÈÂç²ò¼á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥µ®°Ñ°÷²ñ¤Î¸¢¸Â¤È¸Â³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¡¢Í×µá¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£