『ブラックパンサー』『クリード チャンプを継ぐ男』のライアン・クーグラー監督が手掛け、全米でメガヒットを記録しているノンストップ・サバイバルホラー『罪人たち』(※よみ:つみびとたち/原題:Sinners)が6月20日に緊急日本公開されることが決定した。

舞台は1930年代の信仰深いアメリカ南部の田舎町。双子の兄弟スモークとスタックは、一攫千金の夢を賭けて、当時禁じられていた酒や音楽をふるまうダンスホールを計画する。オープン初日の夜、多くの客たちが宴に熱狂するが、ある招かざる者たちの来客で事態は一変。人知を超えた狂乱の夜の幕が開ける……。

色々と謎めいているものの、招かざる客がどうやらとんでもないものだったことが示唆される予告編はこちら。

動画が表示されない方はこちら



本作では、ライアン・クーグラーが監督・脚本・製作を兼任。クーグラー監督がすべての作品でタッグを組むマイケル・B・ジョーダンが主演を務め、一人二役で双子のスモークとスタックを演じる。

本作は4月18日(金)に全米で封切られ、完全オリジナル映画としては過去10年で米国内最大のオープニング成績を記録。その勢いは止まらずメガヒット街道を驀進しており、レビューサイトでも批評家・観客共に脅威の高評価を叩き出している。

『罪人たち』(※よみ:つみびとたち)

6月20日(金) IMAX®及び 2D 字幕、Dolby Cinema®で劇場公開

原題:Sinners 映倫:PG12 上映時間:2時間17分 配給:ワーナー・ブラザース映画

© 2025 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema® is a registered trademark of Dolby Laboratories