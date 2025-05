次期フルキーボード搭載スマホ「Unihertz Titan 2」が6月にKickstarterで支援開始に!

Unihertzは23日(現地時間)、同社が展開しているQWERTY配列の物理フルキーボード搭載スマートフォン(スマホ)「Titan」シリーズの次期製品「Titan 2」を投入すると予告しています。クラウドファンディングサイト「Kickstarter」にて2025年6月に支援募集を開始する予定だとし、現在はティザーWebページ( https://www.unihertz.com/pages/new )にて最新の情報を受け取れるメール登録が行われています。

📲 タップして、タイプして、つながる。

6月に登場する、ノスタルジックな思い出を呼び覚ますスマートフォン... #Titan2

🤩 参加する方はいますか? 👉 https://t.co/lt1WGsdSqX pic.twitter.com/r7LKK5N6b0 — UnihertzJapan (@UnihertzJapan) May 23, 2025



Unihertzの公式X(Twitter)アカウントの前回の投稿。「何かが隠れている」のはこの5Gについてのことだと推察可能 Unihertzの公式X(Twitter)アカウントの前回の投稿。「何かが隠れている」のはこの5Gについてのことだと推察可能

現時点では詳細な仕様は明らかにされていませんが、すでに紹介しているようにこれまでに公開されてきたティザー画像においてキーボードの数字キーの「5」の部分に「G」が並べて書かれており、合わせて「5G」と解釈することができ、新たに投入される次機種が「5G(第5世代移動通信システム)」に対応することが示唆されていたため、ストレート型のQWERTYキーボード搭載スマホにおいては5Gのネットワーク接続に対応する初めてのスマホということになると見られています。UnihertzはこれまでにQWERTY配列の物理フルキーボード搭載スマホとしてTitanシリーズを展開しており、これまでに初代「Titan」からはじまり、「Titan Pocket」、「Titan Slim」の3機種をリリースしています。SNSにて投稿された前回のティザーにはキーボードの画像に「QWERTY IS BACK!!!(QWERTYが帰ってきた!!!)」と書かれており、Unihertzの次機種がでQWERTY配列の物理フルキーボード搭載スマホあることが示しされていましたが、今回、新たに製品名がTitan 2になることが明らかにされました。合わせて製品の正面画像が公開され、さらに2025年6月にKicksutarterでのクラウドファンディングが行われることが案内され、引き続いてティザーWebページではメール登録を受け付けており、Unihertzの新製品に関する最新情報を入手するには購読するように案内されています。なお、Unihertzではおよそ3年ぶりの登場となるフルキーボード搭載のTitanシリーズということでどういった製品になるのか楽しみですね!

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・Unihertz 関連記事一覧 - S-MAX・新しい何かがもうすぐやってくる...。 | Unique Smartphones as Unique as You Are - Unihertz