¥æー¥í¥É¥ë¤Ï¾å²¼¤Ë·ã¤·¤¤Æ°¤¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬EUÀ½ÉÊ¤Ø¤Î50¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¼¨º¶=¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥æー¥í¥É¥ë¤Ï¾å²¼¤Ë·ã¤·¤¤Æ°¤¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬EUÀ½ÉÊ¤Ø¤Î50¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¼¨º¶=¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÊÆ¹ñ»º°Ê³°¤ÎiPhone¤Ê¤É¥¢¥Ã¥×¥ëÀ½ÉÊ¤Ø¤Î25%´ØÀÇ¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢EUÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë50¡ó´ØÀÇ¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¥æー¥í¥É¥ë¤Ï¾å²¼¤Ë·ã¤·¤¤Æ°¤¡£iPhone¤Ø¤Î´ØÀÇ¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥ëÇä¤ê¤Ë1.1370Âæ¤òÉÕ¤±¤¿¸å¡¢EU¤Ø¤Î50¡ó¤Î´ØÀÇÊý¿Ë¤ò¼õ¤±¤ÆµÞÍî¤·1.1300¶á¤¯¤òÉÕ¤±¤¿¡£
EURUSD¡¡1.1317
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÊÆ¹ñ»º°Ê³°¤ÎiPhone¤Ê¤É¥¢¥Ã¥×¥ëÀ½ÉÊ¤Ø¤Î25%´ØÀÇ¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢EUÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë50¡ó´ØÀÇ¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¥æー¥í¥É¥ë¤Ï¾å²¼¤Ë·ã¤·¤¤Æ°¤¡£iPhone¤Ø¤Î´ØÀÇ¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥ëÇä¤ê¤Ë1.1370Âæ¤òÉÕ¤±¤¿¸å¡¢EU¤Ø¤Î50¡ó¤Î´ØÀÇÊý¿Ë¤ò¼õ¤±¤ÆµÞÍî¤·1.1300¶á¤¯¤òÉÕ¤±¤¿¡£
EURUSD¡¡1.1317