2024年9月4日にリリースした4年ぶりのアルバム『HAZE』を引っ提げて、10月19日の千葉LOOKから開幕した全国ツアー<HAZE TOUR 2024-2025>が、2025年5月17日、東京・Zepp DiverCityにてファイナルを迎えた。同公演のライブレポートをお届けしたい。「なあ、Zepp DiverCity。遠慮は要らねえよ。やるかやらないか、できるかできないか。 <“HAZE” TOUR>のファイナル。Zepp DiverCityソールドアウト。G-FREAK FACTORY、始めます!」

■<“HAZE” TOUR 2024-2025>5月17日(土)@東京・Zepp DiverCity セットリスト



01. アメイロ02. YAMA03. FOUNDATION04. WHO UNCONTROL05. REAL SIGN06. ある日の夕べ07. voice08. RED EYE BLUES09. STAY ON YOU10. ALL FOR SMILE11. Dandy Lion12. HARVEST13. Too oLD To KNoW14. らしくあれと15. ダディ・ダーリン16. SOMATO17. 乞え -KOE-18. BREAK ADDICTION19. Unscramble20. Fireencore21. Parallel Number22. EVEN23. 日はまだ高く