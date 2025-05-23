■deadman 25th Anniversary EP「鱗翅目はシアンブルー」



2025年7月21日(月/祝) 発売 ※ツアー会場/通販限定販売DCCA-1141／5,500円(税込)＜収録曲＞01.dollhouse02.鱗翅目はシアンブルー03.黒い耳鳴り04.to be and not to be通信販売/MAVERICK STORE https://www.maverick-stores.com/deadman/＜お届け時期について＞※2025年7月13日(日)23:59までにご入金が完了した方へは、2025年7月21日(月)に着日指定にてお届けいたします。2025年7月14日(月)以降にご入金が完了した方へは、2025年7月22日(火)以降に順次発送いたします。