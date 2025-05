deadmanの結成25周年を記念するEP「鱗翅目はシアンブルー」の発売が7月21日に決定した。また、同日7月21日 Shibuya DIVEより全国ツアー <deadman 25th Anniversary TOUR 2025「tour 2025 to be and not to be -cyan blue-」>がスタートすることも明らかになった。2025年に結成25周年を迎え、精力的に活動を続けるdaedman。今年前半は東名阪のFCツアー、全国ツアーとライブを中心に活動を行ってきたが、今回は結成25周年記念EPとしてリリース活動へ進んでいく。

■deadman 25th Anniversary EP「鱗翅目はシアンブルー」



2025年7月21日(月/祝) 発売 ※ツアー会場/通販限定販売

DCCA-1141/5,500円(税込)

<収録曲>

01.dollhouse

02.鱗翅目はシアンブルー

03.黒い耳鳴り

04.to be and not to be



通信販売/MAVERICK STORE https://www.maverick-stores.com/deadman/

<お届け時期について>

※2025年7月13日(日)23:59までにご入金が完了した方へは、2025年7月21日(月)に着日指定にてお届けいたします。

2025年7月14日(月)以降にご入金が完了した方へは、2025年7月22日(火)以降に順次発送いたします。

■<deadman 25th Anniversary TOUR 2025「tour 2025 to be and not to be -cyan blue-」>

2025年7月21日(月・祝) Shibuya DIVE

2025年7月25日(金) 西川口Hearts

2025年7月26日(土) 川崎セルビアンナイト

2025年8月2日(土) 広島SIX ONE Live STAR

2025年8月3日(日) 岡山IMAGE

2025年8月16日(土) the five Morioka

2025年8月17日(日) 仙台ROCKATERIA

2025年8月23日(土) 長野ライブハウスJ

2025年8月24日(日) 金沢GOLD CREEK

2025年8月30日(土) 神戸VARIT.

2025年8月31日(日) 京都MOJO



【チケット料金】 前売:6,500円(税込)/当日:7,000円(税込)

オールスタンディング ※入場時ドリンク代別途必要



【FC先行】 イープラス抽選受付 / スマチケのみ(分配可) / 1人2枚まで

<受付期間>2025年5月23日(金)22:00〜6月1日(日) 21:00

<入金期間>2025年6月5日(木)13:00〜6月11日(水) 21:00



【オフィシャルHP先行】 イープラス抽選受付 / スマチケ(分配可)・紙チケット併用 / 1人2枚まで

<受付期間>2025年6月5日(木)13:00〜6月15日(日) 21:00

<入金期間>2025年6月19日(木)13:00〜6月25日(水) 21:00

<受付URL> https://eplus.jp/deadman25-official/

◎発券開始:公演日1週間前〜



【一般発売日】 2025年7月5日(土)

関連リンク

◆DAVID SKULL NO RECORDS オフィシャルサイト

◆deadman オフィシャルX

◆deadman オフィシャルYouTubeチャンネル

◆眞呼 オフィシャルX

◆aie オフィシャルX

EPには書き下ろし新曲4曲を収録。また、最新アーティスト写真を含む48ページブックレット付の豪華記念盤となる模様だ。ブックレットにはメンバー個人それぞれの「現在の想い」が詰まったロングパーソナルインタビュー(サポートメンバーであるkazu、晁直を含む)、そしてシリアスな中にも抱腹絶倒な笑いも含まれるメンバー集合インタビューも内包。インタビューにはライターの石井恵梨子を迎え、その内容は充実したものに仕上がっている。なお、販売形態はライブ会場販売/MAVERICK STORE通販限定販売となるので注意してほしい。あわせて、全国ツアー<deadman 25th Anniversary TOUR 2025「tour 2025 to be and not to be -cyan blue-」>の詳細も発表となった。ファンクラブ「FUZ」の先行予約は5/23(金)22:00から、オフィシャルHP先行予約は2025年6月5日(木)13:00から行われる。こちらのツアーでは新曲ももちろん披露されるが、結成25周年にふさわしく、長いキャリアを誇る彼らの楽曲の中からレア曲がセレクトされる可能性もあるとのこと。