¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¸¤±î¤ÎÃç¡×¡Äº¸¼ê¤Î¤Ê¤¤±îVS¸¤¤Î¡È¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¡ÉÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¥Ð¥È¥ë¤Î½Ö´Ö¡¡°Ò³Å¤¹¤ë±î¤Ë¡È¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¡É¤âÉé¤±¤¸¤È±þÀï¡Ä»ô¤¤¼ç¡Ö°¦¸¤¤ÏÉé¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤ÆÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¥µ¥ë¡£
ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ï¸¤¤Ç¤¹¡£
5·î¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Èº¸¼ê¤Î¤Ê¤¤ÆóÂÊâ¹Ô¥¶¥ë¡É¡£
23Æü¤â¸áÁ°9»þÁ°¡¢³¤Ï·Ì¾»Ô¤Ç¤½¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¤ÎÂ¼è¤ê¤Ç¼Ö¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é»£±Æ¼Ô¤Î¤Û¤¦¤Ø¡£
¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï»ô¤¤¸¤¤Î¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¡£
º¸¼ê¤Î¤Ê¤¤¥µ¥ë¤È»ô¤¤¸¤¤Ë¤è¤ëÁë¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Î¹¶ËÉ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬ËÊ¤¨»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥µ¥ë¤Ï¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¡¢°Ò³Å¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÁë¤Ø¤ÈÈô¤Ó¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡È¸¤±î¤ÎÃç¡É¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯Ìó10ÉÃ´Ö¤Î¹¶ËÉ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¼Ô¤Ï¡Ö¼óÎØ°ú¤Ã¤³È´¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÁû¤¤¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¸¤±î¤ÎÃç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Æ°²è¤¬»£¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥µ¥ë¤Ï¼Ö¤Î¾å¤Ë°ÜÆ°¤·º£ÅÙ¤Ï»£±Æ¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¤Ø¡£
ËÊ¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¥ë¤Ï±¦¼ê¤Ç´ïÍÑ¤Ë¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ê¤¬¤éºÆ¤ÓÀÜ¶á¡£
¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¹¶ËÉ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬·ã¤·¤¯¤Û¤¨»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤±¤ó¤Þ¤¯¤Ë¥µ¥ë¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÉ½¾ð¡£
»£±Æ¼Ô¤Ï¡ÖÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°¦¸¤¤Î´èÄ¥¤ê¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥µ¥ë¤Ë¤Ï¡ÖËÜÍè¤Îµï¾ì½ê¤ËÌá¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¼Ô¡§
¥µ¥ë¤Ã¤Æ½¸ÃÄ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤ª¥µ¥ë¤µ¤óÆ±»Î¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤µ¤Þ¤è¤¤Â³¤±¤ëº¸¼ê¤Î¤Ê¤¤¥µ¥ë¡£
Áø¶ø¤·¤Æ¤â»É·ã¤»¤º¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£