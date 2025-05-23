¥´¥Ç¥£¥Ð¡¢GODIVA cafe¤Ç¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¡Ö¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä
¥´¥Ç¥£¥Ð ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëGODIVA cafe¡Ê°Ê²¼¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¥«¥Õ¥§¡Ë¤Ï¡¢6·î20Æü¤«¤é¡¢¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥´¥Ç¥£¥Ð¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Õ¥§¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥´¥Ç¥£¥Ð¥«¥Õ¥§¡Ö¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ÎÉ÷Ì£¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥À¥¤¥Õ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÎÍÈ¤²ÌÍ¤ä¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥à¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¸¶ºàÎÁ¤Ï¥É¥Ð¥¤»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï1890±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
¥´¥Ç¥£¥Ð¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡áhttps://www.godiva.co.jp