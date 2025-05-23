¥¹¥Þ¥¹¥í¿·µ¡¼ï¡Ø¥Ñ¥Á¥¹¥í Å¾À¸¤·¤¿¤é·õ¤Ç¤·¤¿¡Ù¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï
¥¹¥Þ¥¹¥í¿·µ¡¼ï¡Ø¥Ñ¥Á¥¹¥í Å¾À¸¤·¤¿¤é·õ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
ÃêÁª¤Ç10Ì¾¤Ë¡ÖQUO¥«¡¼¥ÉPay¡×10,000±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯6·î1Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±þÊçÊýË¡¤Ï¡¢¡Ö¥³¥Ê¥ß¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È ¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¸ø¼°X(¡÷573_KA_PP)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¥Á¥¹¥í Å¾À¸¤·¤¿¤é·õ¤Ç¤·¤¿¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡û¡ü¡Ú¸ø¼°¡Û¥Ñ¥Á¥¹¥í Å¾À¸¤·¤¿¤é·õ¤Ç¤·¤¿ ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼
(C)Ãª²Í¥æ¥¦¡¦¤ë¤í¤ª¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¿Å¾·õÀ½ºî°Ñ°÷²ñ (C)Konami Amusement
ÃêÁª¤Ç10Ì¾¤Ë¡ÖQUO¥«¡¼¥ÉPay¡×10,000±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯6·î1Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±þÊçÊýË¡¤Ï¡¢¡Ö¥³¥Ê¥ß¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È ¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¸ø¼°X(¡÷573_KA_PP)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¥Á¥¹¥í Å¾À¸¤·¤¿¤é·õ¤Ç¤·¤¿¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡û¡ü¡Ú¸ø¼°¡Û¥Ñ¥Á¥¹¥í Å¾À¸¤·¤¿¤é·õ¤Ç¤·¤¿ ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼
(C)Ãª²Í¥æ¥¦¡¦¤ë¤í¤ª¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¿Å¾·õÀ½ºî°Ñ°÷²ñ (C)Konami Amusement